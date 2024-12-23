Вся ця риторика, що в Україні медпрепарати дорожчі, ніж в Європі, — спекуляція, — Гладких

Риторика, що в Україні медичні препарати дорожчі, ніж в Європі, це — спекуляції з боку окремих політиків, вважає політичний аналітик Валентин Гладких. Про це він заявив в ефірі «Єдиного телемарафону». Зокрема, під час обговорення причин надмірних емоцій навколо підготовки поправок до Закону «Про лікарські засоби».

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На думку Гладких, всі складнощі, пов’язані з цим законопроєктом, Юлія Тимошенко намагається перетворити на самопіар.

«Вся ця риторика, що в Україні медичні препарати дорожчі, ніж в Європі, — це неправда, це спекуляція. Це залежить від багатьох чинників», — заявив експерт.

Активність Тимошенко у цьому питанні Гладких пов’язує з її бажанням повернутися в політику.

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«Із початком широкомасштабного вторгнення Тимошенко опинилася серед аутсайдерів. Останні рейтинги були не найкращими. З цим треба було щось робити, і цілком можливо, що політтехнологи Тимошенко порадили їй зосередитись на вирішенні проблеми цін на ліки», — заявив він в телеефірі.

Гладких заявив, що маніпуляції на цю тему можуть вплинути на роботу аптек.

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«По-перше, це політика виробників і фактори, які впливають на зростання собівартості і бажання виробників заробляти більше. Є політика дистриб’юторів. Вони за рахунок масштабу можуть заощаджувати на логістиці, на складах, на оптових знижках. Дистриб’ютори мають свою націнку, але вони продають ліки до аптек. І виникає запитання: яка націнка в аптек?» — запитав Гладких.

Отже, за його словами, з одного боку, є проблема, яку треба вирішувати, а з іншого боку, є бажання все вирішувати «кавалерійським наскоком». Причому не в тому сенсі, щоб швидко розв’язати проблему, а щоб досягнути якихось політичних цілей. І саме це може потягнути з собою не позитивні, а негативні наслідки, наголосив він.

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Гладких порадив не поспішати з розглядом цього питання.

«Треба долучити фахівців, треба долучити учасників ринку, експертів, громадськість. Для того, щоб вони взяли участь в обговоренні та підготували нормальний — зважений — кінцевий продукт. Щоб не вийшло, як в тій приказці: хотіли як найкраще, а вийшло, як завжди», — попередив експерт.

Раніше відомий економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ висловився на тему, чи має держава втрутитись в регулювання ринку ліків.

Фото pixabay

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