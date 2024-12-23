Все ще пов'язані: про що домовилися Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес припинили свої романтичні стосунки, але, за словами джерел, близьких до пари, вони не збираються повністю розривати стосунки заради своїх дітей.

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«У них є намір продовжувати бути в житті одне одного, попри відсутність романтики, — повідомило джерело. — Бен і Дженніфер все ще пов’язані, і вони спілкуються, коли це стосується їхніх дітей». Про це пише Marca.

Джерела повідомляють, що колишня пара зберігає взаємоповагу. Вони все ще мають почуття відповідальності перед сім’ями одне одного.

«Очевидно, що в їхньому минулому багато спільного», — сказав інсайдер.

Так, їхні діти навчаються в одній школі, завдяки чому колишні часто перетинаються на дитячих заходах. Лише минулого тижня Аффлека, Лопес і Дженніфер Гарнер (колишню дружину Аффлека) бачили разом на шкільній виставі в Лос-Анджелесі. Вони прийшли, щоб підтримати 15-річну доньку Аффлека і Гарнер Серафіну, а також 16-річну дитину Лопес Еммі, яку вона народила від співака Марка Ентоні.

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«Бен і Дженніфер залишаються дружніми, — розповів інсайдер. — Вони все ще близькі з дітьми одне одного та відчувають себе змішаною сім’єю у всьому».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Аффлек вдався до радикальних заходів, щоб забути про Дженніфер Лопес.

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