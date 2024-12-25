Через кібератаки на держреєстри в Україні продовжили термін дії бронювання від мобілізації, але не для всіх

Через масштабну кібератаку росіян, в результаті якої наразі не працють державні та єдині реєстри, що знаходилися у підпорядуванні Мінюсту України, уряд продовжив на місяць дію бронювань від мобілізації, які були чинними станом на 19 грудня.



За словами першої віце-прем'єрки Юлії Свириденко, йдеться про бронювання, надані Мінекономіки, та ті, що оформлювалися через портал «Дія».

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«Продовження бронювання відбудеться автоматично. Вам не потрібно додатково звертатися до відповідних органів для оформлення нових документів. Наприклад, якщо строк дії бронювання працівника завершувався 20 грудня 2024 року, його буде автоматично продовжено до 20 січня 2025 року. Але не довше ніж до 28 лютого 2025 року», — повідомила чиновниця.

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За її словами, паралельно з відновленням роботи реєстрів, наразі триває оновлення критеріїв критичності для бізнесу. Для того, аби їх оновити, керівникам підприємств та установ необхідно подати пакет документів на офіційну пошту: [email protected].

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«Вже поновили критичність для майже 200 підприємств. Загалом з 1 грудня керівники підприємств забронювали понад 93 тис. людей», — додала Свириденко.

Раніше народний депутат Олександр Федієнко заявляв, що кібератака могла статися або внаслідок фішингу, або через підкуп людей, які мають доступи до реєстрів. За його словами, вхід для атаки на держреєстри був здійснений «з акаунту найвищого рівня».

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Фото Pixabay

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