Овочі варити не потрібно: цей легкий та ніжний святковий салат дасть фору «Олів'є»

Традиційно на свята до столу подають салат «Олів'є», але цій страві є безліч альтернатив. Зокрема, є кілька рецептів салатів, для приготування яких не потрібні варені овочі — відварювати потрібно лише яйця.

ВІДЕО ДНЯ

Серед них — салат з помідорами, шинками та сиром, рецепт якого пропонує видання «На пенсії».

Інгредієнти: Шинка — 200 г;

Майонез — 150 г;

Курячі яйця — 4 штуки;

Листя салату — 100 г;

Помідори — 2 штуки;

Твердий сир — 100 г;

Батон — 50 г;

Часник — 1 зубчик;

Паприка — за смаком.

Читайте також: Феєрія смаків: після цього салату ви забудете про новорічне олів'є

Приготування:

Варені яйця та сир натерти на великій тертці, шинку та помідори нарізати кубиками.

Помиті листя салату обсушити паперовим рушником.

Хліб нарізати невеликими квадратиками та обсмажити на олії, додавши часник та паприку.

У роз’ємну форму для випічки першим шаром викласти шинку та змазати її майонезом. Далі — яйця і знов промазати шар майонезом.

Наступний шар — листі салату та помідори, які посипаються сиром та змазуються майонезом.

Останнім шаром викладаються запашні сухарики.

Зняти форму та подавати до столу, прикрасивши за бажання зеленню.

А альтернативою святковому салату «Шуба» може стати норвезький салат з оселедцем.

РЕКЛАМА

Ілюстративне фото Pixabay

РЕКЛАМА

159

Читайте нас у Facebook