Овочі варити не потрібно: цей легкий та ніжний святковий салат дасть фору «Олів'є»
Традиційно на свята до столу подають салат «Олів'є», але цій страві є безліч альтернатив. Зокрема, є кілька рецептів салатів, для приготування яких не потрібні варені овочі — відварювати потрібно лише яйця.
Серед них — салат з помідорами, шинками та сиром, рецепт якого пропонує видання «На пенсії».
Інгредієнти:
- Шинка — 200 г;
- Майонез — 150 г;
- Курячі яйця — 4 штуки;
- Листя салату — 100 г;
- Помідори — 2 штуки;
- Твердий сир — 100 г;
- Батон — 50 г;
- Часник — 1 зубчик;
- Паприка — за смаком.
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- Приготування:
- Варені яйця та сир натерти на великій тертці, шинку та помідори нарізати кубиками.
- Помиті листя салату обсушити паперовим рушником.
- Хліб нарізати невеликими квадратиками та обсмажити на олії, додавши часник та паприку.
- У роз’ємну форму для випічки першим шаром викласти шинку та змазати її майонезом. Далі — яйця і знов промазати шар майонезом.
- Наступний шар — листі салату та помідори, які посипаються сиром та змазуються майонезом.
- Останнім шаром викладаються запашні сухарики.
- Зняти форму та подавати до столу, прикрасивши за бажання зеленню.
А альтернативою святковому салату «Шуба» може стати норвезький салат з оселедцем.
Ілюстративне фото Pixabay159
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