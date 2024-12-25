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Овочі варити не потрібно: цей легкий та ніжний святковий салат дасть фору «Олів'є»

11:44 25 грудня 2024
Рецепт альтернативного олів&#39;є салату включає шинку Pixabay

Традиційно на свята до столу подають салат «Олів'є», але цій страві є безліч альтернатив. Зокрема, є кілька рецептів салатів, для приготування яких не потрібні варені овочі — відварювати потрібно лише яйця.

Серед них — салат з помідорами, шинками та сиром, рецепт якого пропонує видання «На пенсії».

Інгредієнти:

  • Шинка — 200 г;
  • Майонез — 150 г;
  • Курячі яйця — 4 штуки;
  • Листя салату — 100 г;
  • Помідори — 2 штуки;
  • Твердий сир — 100 г;
  • Батон — 50 г;
  • Часник — 1 зубчик;
  • Паприка — за смаком.

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  • Приготування:
  • Варені яйця та сир натерти на великій тертці, шинку та помідори нарізати кубиками.
  • Помиті листя салату обсушити паперовим рушником.
  • Хліб нарізати невеликими квадратиками та обсмажити на олії, додавши часник та паприку.
  • У роз’ємну форму для випічки першим шаром викласти шинку та змазати її майонезом. Далі — яйця і знов промазати шар майонезом.
  • Наступний шар — листі салату та помідори, які посипаються сиром та змазуються майонезом.
  • Останнім шаром викладаються запашні сухарики.
  • Зняти форму та подавати до столу, прикрасивши за бажання зеленню.

А альтернативою святковому салату «Шуба» може стати норвезький салат з оселедцем.

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Ілюстративне фото Pixabay

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