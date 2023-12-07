Приготуйте норвезький салат із оселедцем — і ви забудете про «шубу»
З наближенням свят господарки починають задумуватися над тим, щоб подати до столу. Традийно на свята готують «Олів`є» чи «Шубу» у різних варіаціях, втім є багато альтернативних рецептів.
Так, норвезький салат з оселедцем пропонує приготувати фудблогерка Дарія.
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Інгредієнти:⠀
- 300 г запеченого буряку;
- 200 г відвареної картоплі;
- 1 огірок, бажано маринований, але можна й солоний;
- ¼ фіолетової цибулі;
- ½ великого кислого яблука (без шкірки);
- 200 г молодого оселедця Norsk Delikatesse.
Заправка:
- 2 ст. ложки з гіркою крем-сиру;
- 2 ч. ложки смачної негострої гірчиці;
- 4 ст. ложки оливкової олії;
- 100 г йогурту.
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Приготування:
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- Всі інгредієнти нарізаємо не дуже дрібними кубиками.
- Салат заправляємо безпосередньо перед подачею.
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«Існує міф, що йогурт, сметана, крем-сир не поєднуються з оселедцем. Але це неправда. Саме таке поєднання (а ще з маринованими огірками) класичне для Норвегії та Швеції», — стверджує авторка рецепту.
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