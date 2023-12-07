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Приготуйте норвезький салат із оселедцем — і ви забудете про «шубу»

12:42 7 грудня 2023
Салат з буряком та оселедцем

З наближенням свят господарки починають задумуватися над тим, щоб подати до столу. Традийно на свята готують «Олів`є» чи «Шубу» у різних варіаціях, втім є багато альтернативних рецептів.

Так, норвезький салат з оселедцем пропонує приготувати фудблогерка Дарія.


Інгредієнти:⠀

  • 300 г запеченого буряку;
  • 200 г відвареної картоплі;
  • 1 огірок, бажано маринований, але можна й солоний;
  • ¼ фіолетової цибулі;
  • ½ великого кислого яблука (без шкірки);
  • 200 г молодого оселедця Norsk Delikatesse.

Заправка:

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  • 2 ст. ложки з гіркою крем-сиру;
  • 2 ч. ложки смачної негострої гірчиці;
  • 4 ст. ложки оливкової олії;
  • 100 г йогурту.

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Приготування:

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  • Всі інгредієнти нарізаємо не дуже дрібними кубиками.
  • Салат заправляємо безпосередньо перед подачею.


«Існує міф, що йогурт, сметана, крем-сир не поєднуються з оселедцем. Але це неправда. Саме таке поєднання (а ще з маринованими огірками) класичне для Норвегії та Швеції», — стверджує авторка рецепту.

Рецепт салату із рибою та авокадо, який може замінини на святковому столі традиційни салати, читайте на нашому сайті.

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