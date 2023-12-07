Приготуйте норвезький салат із оселедцем — і ви забудете про «шубу»

З наближенням свят господарки починають задумуватися над тим, щоб подати до столу. Традийно на свята готують «Олів`є» чи «Шубу» у різних варіаціях, втім є багато альтернативних рецептів.

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Так, норвезький салат з оселедцем пропонує приготувати фудблогерка Дарія.

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Інгредієнти:⠀ 300 г запеченого буряку;

200 г відвареної картоплі;

1 огірок, бажано маринований, але можна й солоний;

¼ фіолетової цибулі;

½ великого кислого яблука (без шкірки);

200 г молодого оселедця Norsk Delikatesse. Заправка: РЕКЛАМА 2 ст. ложки з гіркою крем-сиру;

2 ч. ложки смачної негострої гірчиці;

4 ст. ложки оливкової олії;

100 г йогурту.

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Приготування:

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Всі інгредієнти нарізаємо не дуже дрібними кубиками.

Салат заправляємо безпосередньо перед подачею.

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«Існує міф, що йогурт, сметана, крем-сир не поєднуються з оселедцем. Але це неправда. Саме таке поєднання (а ще з маринованими огірками) класичне для Норвегії та Швеції», — стверджує авторка рецепту.

Рецепт салату із рибою та авокадо, який може замінини на святковому столі традиційни салати, читайте на нашому сайті.

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Фото — скріншот

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