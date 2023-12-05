Феєрія смаків: після цього салату ви забудете про новорічне олів'є

Наближаються різдвяні та новорічні свята, до яких традиційно готують «зимові» салати. Втім не єдиними «Олів'є» та «Шубою» багата кулінарія. Цілком доречними будуть і альтернативні салати, наприклад, з пекінською капустою, квасолею, шинкою та морквою по-корейськи.

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Рецепт салату, який також може прикрасити новорічний стіл, пропонують автори ресурсу eathealthwith.

Інгредієнти: Для салату: Відварені яйця;

Авокадо;

Слабосолоний лосось;

Огірок;

Ікра. Для заправки: РЕКЛАМА Йогурт — 1 ст.л.;

Гірчиця в зернах — 1 ч. л.;

Мед — 1 ч.л.;

Сік лайма — ¼;

Сіль за смаком. Для подачі: Цибуля;

Ікра. Приготування: РЕКЛАМА Усі інгредієнти подрібнюють, змішують із заливкою, прикрашають та подають до столу.

Другий варіант — інгредієнти нарізати дрібнішими шматочками та подавати до столу у вигляді намазки на хліб.

Рецепт святкового салату із червоною рибою «Жіноча радість» раніше пропонувала Людмила Борщ.

Фото — скріншот

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