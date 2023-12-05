Феєрія смаків: після цього салату ви забудете про новорічне олів'є
Наближаються різдвяні та новорічні свята, до яких традиційно готують «зимові» салати. Втім не єдиними «Олів'є» та «Шубою» багата кулінарія. Цілком доречними будуть і альтернативні салати, наприклад, з пекінською капустою, квасолею, шинкою та морквою по-корейськи.
Рецепт салату, який також може прикрасити новорічний стіл, пропонують автори ресурсу eathealthwith.
Інгредієнти:
Для салату:
- Відварені яйця;
- Авокадо;
- Слабосолоний лосось;
- Огірок;
- Ікра.
Для заправки:
- Йогурт — 1 ст.л.;
- Гірчиця в зернах — 1 ч. л.;
- Мед — 1 ч.л.;
- Сік лайма — ¼;
- Сіль за смаком.
Для подачі:
- Цибуля;
- Ікра.
Приготування:
- Усі інгредієнти подрібнюють, змішують із заливкою, прикрашають та подають до столу.
- Другий варіант — інгредієнти нарізати дрібнішими шматочками та подавати до столу у вигляді намазки на хліб.
Рецепт святкового салату із червоною рибою «Жіноча радість» раніше пропонувала Людмила Борщ.
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