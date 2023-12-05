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Феєрія смаків: після цього салату ви забудете про новорічне олів'є

10:29 5 грудня 2023
Салат з червоною ікрою

Наближаються різдвяні та новорічні свята, до яких традиційно готують «зимові» салати. Втім не єдиними «Олів'є» та «Шубою» багата кулінарія. Цілком доречними будуть і альтернативні салати, наприклад, з пекінською капустою, квасолею, шинкою та морквою по-корейськи.

Рецепт салату, який також може прикрасити новорічний стіл, пропонують автори ресурсу eathealthwith.

Інгредієнти:

Для салату:

  • Відварені яйця;
  • Авокадо;
  • Слабосолоний лосось;
  • Огірок;
  • Ікра.

Для заправки:

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  • Йогурт — 1 ст.л.;
  • Гірчиця в зернах — 1 ч. л.;
  • Мед — 1 ч.л.;
  • Сік лайма — ¼;
  • Сіль за смаком.

Для подачі:

  • Цибуля;
  • Ікра.

Приготування:

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  • Усі інгредієнти подрібнюють, змішують із заливкою, прикрашають та подають до столу.
  • Другий варіант — інгредієнти нарізати дрібнішими шматочками та подавати до столу у вигляді намазки на хліб.

Рецепт святкового салату із червоною рибою «Жіноча радість» раніше пропонувала Людмила Борщ.

Фото — скріншот

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