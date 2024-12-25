Близнюкам день здасться нудним, а до Терезів повернеться успіх: гороскоп на 26 грудня

Астрологи, які раніше склали фінансовий гороскоп на поточний тиждень, розробили прогноз на 26 грудня, інформує Ukr.Media.

Козоріг

Козероги отримають задоволення від своєї праці, і дрібні проблеми не будуть заважати. В цей день не варто бути грубими з оточуючими.

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Водолій

У Водоліїв можливий роман із людиною, яку вони вважали другом. Тим, хто перебуває у стосунках, день допоможе заново відкрити спільні захоплення.

Риби

У Риб може виникнути небажання відкриватися людям. Цей день підійде для початку навчання, самоосвіти.

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Овен

У Овнів в голові може бути занадто багато думок, які завадять зосереджуватися на роботі. Після обіду в них може прокинутися потяг до творчості.

Телець

Тельцям потрібно вживати дій, якщо вони хочуть щось змінити в житті. Не варто боятися невідомості.

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Близнюки

Близнюкам краще відмовитися від божевільних ідей. У них буде потреба в дружньому спілкуванні, захочеться поділитися думками. День може здатися нудним.

Рак

Раки відчують глибоку і непідробну прихильність до свого партнера. Люди будуть почуватися з ними невимушено.

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Лев

Леви можуть зіткнутися з несхваленням оточуючих, а деякі родичі вважатимуть їхні плани марною тратою часу або грошей.

Діва

Діви, які останнім часом нехтували своїм романтичним життям, відкриють для себе знову знайдену пристрасть.

Терези

Терези можуть очікувати приємних сюрпризів на роботі, адже до них повертаэться удача. День вирішить проблеми в сімейному питанні, які мали місце.

Скорпіон

Скорпіонам треба приготуватися до припливу позитивних змін. Успіх потребуватиме рішучості, а удача буде на їхньому боці.

Стрілець

Стрільці будуть впевнені в собі й енергійні. Їм буде важко терпіти стосунки, які занадто обмежують.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали астропрогноз на тиждень з 23 по 29 грудня.

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