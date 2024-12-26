Некомпетентність або заангажованість: експерт прокоментував заяви Тимошенко щодо монополії цін на ліки

Законопроєкт № 11493 на розгляд парламенту у цьому році не подаватимуть. Це спільна позиція профільного комітету та Міністерства охорони здоров’я. На думку президента Всеукраїнської ради прав та безпеки пацієнтів Віктора Сердюка, така позиція цілком виважена та єдино правильна, «бо поспіх і зайві емоції завжди негативно впливають на якість кінцевого результату». Про це експерт написав у своєму блозі, коментуючи приборкання цін на ліки та заяви Юлії Тимошенко щодо цієї проблеми.

ВІДЕО ДНЯ

«Отже, теза перша: в Україні більшість ліків є дорожчими за їхні аналоги в Європі, яскравий приклад — відомий протизапальний препарат. Щодо нього відразу зазначу, що в Польщі його ціна справді менша, ніж у нас, але з однієї простої причини. Цей препарат у Польщі входить до переліку ліків, ціну на які компенсує держава. Такий інструмент державної політики зі здешевлення ліків називається реімбурсація (компенсація вартості). Тому на прикладі з цим препаратом демонстрація „низької вартості“ є помилковою, і Юлія Тимошенко, яка його використовує, демонструє свою некомпетентність або заангажованість», — написав експерт.

Також експерт наводить дані дослідження щотижневика «Аптека».

«Якщо прибрати препарати, до яких застосовується реімбурсація, виходить, що ціни на ліки в Україні нижчі, ніж в європейських країнах, у 85% випадків. При цьому середньозважена ціна однієї упаковки препарату в Україні на 30% нижча, ніж у європейських країнах. Отже, Юлія Тимошенко, м’яко кажучи, говорить неправду, коли стверджує, що українські ліки дорожчі за європейські», — зауважив Сердюк.

РЕКЛАМА

При цьому експерт визнає, що питання цін на ліки потребує вирішення. Бо це питання має не тільки ринковий, чи економічний, а й суттєвий соціальний вимір.

«І з надіями на зниження цін на ліки варто попрощатися?! Аж ніяк, бо вихід є. Однак для початку варто перестати каламутити воду, як це робить Юлія Тимошенко своїми некомпетентними оцінками та огульними звинуваченнями», — написав експерт.

РЕКЛАМА

Сердюк погоджується з головою Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайлом Радуцьким щодо шляхів вирішення проблеми ціни на ліки. І вважає, що магістральний шлях — «це приведення регуляції нашого фармацевтичного ринку до європейських стандартів». А також пропонує державі більш активно використовувати такий перевірений на практиці інструментарій як програма «Доступні ліки» та Національний перелік лікарських засобів.

РЕКЛАМА

9

Читайте нас у Facebook