Не варто наносити всю фарбу відразу: як пофарбувати волосся в домашніх умовах

Пофарбувати волосся вдома не так вже й складно. Все, що вам потрібно зробити, це розумно вибрати продукт і дотримуватися рекомендацій, наведених в інструкції, щоб переконатися, що все абсолютно безпечно і має позитивний ефект. Однак існує кілька способів пофарбувати волосся вдома, щоб отримати найкращий результат, пише спеціалізований сайт tylkowlosy.

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Ключове питання, яке допоможе вам впоратися з будь-якими майбутніми проблемами — це вибрати відповідне місце. Варто переконатися, що поруч немає килима або інших елементів, які можна забруднити.

Також непогано буде не надягати улюблений одяг, щоб він не забруднився через відсутність великого досвіду в цій справі.

Варто зробити алергопробу, адже ніколи не знаєш, чи є алергія.

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Необхідно буде уважно прочитати інструкцію, щоб бути в курсі властивостей тієї чи іншої фарби. Іноді вони сильно відрізняються. Деякі потрібно було залишити на деякий час, а інші готові до використання майже відразу. Важливим фактором, що впливає на кінцевий ефект фарбування, є також волосся, на яке слід наносити засіб: сухе чи вологе.

Інструментами, які неодмінно стануть в нагоді, будуть: миска, в якій буде готуватися суміш, рукавички, фарба, окислювач, а також пристрій, що дозволяє вимірювати час, та пензлик, яким ви будете наносити фарбу. Якщо ви плануєте робити мелірування, то варто придбати фольгу або спеціальну шапочку, яка дозволить рівномірно наносити барвник, щоб не пофарбувати небажані пасма.

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Етап нанесення фарби слід починати з одягання рукавичок, щоб захистити руки. Не можна недооцінювати момент змішування інгредієнтів, адже від них залежить кінцевий ефект зачіски. Пропорції слід виміряти гранично точно. Це ні в якому разі не можна робити «на око». Починати саме фарбування варто від коренів або просто волосся біля коріння, адже потрібно, щоб фарба трималася на них як можна довше.

Пам’ятайте, що не варто наносити фарбу на все волосся відразу, наносьте її частинами, пасмо за пасмом. Тільки така дія гарантує найкращу ефективність і, відповідно, максимально естетичний ефект. Однак якщо ви вирішили зробити мелірування, рівномірно покрийте прядки волосся.

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Незалежно від використовуваного методу, встановіть будильник, скільки часу ви хочете, щоб фарба залишалася на волоссі. Після закінчення часу фарбування ретельно змийте фарбу. Щоб весь етап пройшов належним чином, фарбування слід завершити надзвичайно зволожуючим кондиціонером. Залежно від вибору фарби продукти можуть діяти по-різному, але живлення волосся після такої процедури ніколи не зашкодить.

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