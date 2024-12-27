У «Дії» відновили функцію бронювання працівників, але є обмеження: як це працює

В «Дії» повідомили про відновилося бронювання працівників через портал, яке раніше призупиняли через масштабну кібертаку на державні та єдині реєстри України. Але поки все ще є виключення.

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«Вносите дані кандидатів — і система автоматично робить висновок про бронювання. Недоступне поки бронювання для філій компаній та для кінцевих бенефіціарів. Працюють Відомості про працівників з Реєстру військовозобовʼязаних», — йдеться у повідомленні.

Для того, аби забронювати працівника, керівник підприємства чи установи має:

Зайти в кабінет громадянина на порталі «Дія»;

Вибрати «Подати заяву» та вказати дані кандидатів для бронювання;

Підтвердити, що зарплата працівника, якого планують забронювати, відповідає нормам;

Перевірити заяву та підписати.

Рішення щодо бронювання чи відмови має надійти протягом трьох днів на електронну пошту та в особистий кабінет заявника.

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«Фідбек надходить окремо за кожним працівником в особистий кабінет керівника. Якщо відповідь позитивна — то надійде працівникам у застосунок «Резерв+», — додали в «Дії».

Нагадаємо, що на час відновлення нормального функціонування реєстрів, коли не можна було подавати запит на бронювання працівників через портал, уряд продовжив на місяць дію бронювань від мобілізації, які були чинними станом на 19 грудня.

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Фото «Дія»

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