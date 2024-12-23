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Різдвяний салат: обов’язково приготуйте до зимових свят

17:30 24 грудня 2024
Різдвяний салат

Різдвяний салат — це універсальна пропозиція на будь-який випадок. Це рецепт, який підійде не лише на Різдво, а й на Новий рік. Основою є ідеально підібрані інгредієнти та простота, пише aniagotuje.pl.

Інгредієнти:

500 г відвареної картоплі

200 г філе оселедця

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100 г консервованої кукурудзи

40 г ріпчастої цибулі

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100 г замороженого горошку

60 г маринованих огірків

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60 г улюбленого майонезу

10 г улюбленої гірчиці

3 столові ложки нарізаного кропу

спеції: по ¼ пласкої чайної ложки солі та перцю

Приготування

Картоплю очистьте та відваріть до м'якості (в підсоленій воді). Для салату вибирайте менш крохмалисту картоплю, бажано з жовтою м’якоттю. Охолоджену картоплю наріжте ножем на шматочки.

Киньте горошок в невелику каструлю з киплячою водою. Вам знадобиться лише склянка окропу. Через 3 хвилини варіння горох стане досить м’яким. Злийте воду та відставте горох остигати. Але можна використовувати консервований горошок, який готовий до вживання відразу після зливання розсолу.

Філе оселедця обсушіть паперовим рушником і наріжте невеликими шматочками. Додайте цибулю, кукурудзу та огірки. На завершення додайте улюбленого майонезу і ложку гірчиці, нарізаного кропу, солі та перцю. Ретельно перемішайте всі інгредієнти салату, потім перевірте його смак і вирішіть, чи хочете ви додати більше спецій або раніше доданих інгредієнтів.

Щоб салат вийшов легшим, частину майонезу можна замінити густим вершковим натуральним йогуртом або сметаною.

Подавати різдвяний салат можна відразу або після охолодження в холодильнику.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати улюблену «шубу» по-новому — у вигляді торта.

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