Найсмачніші бутерброди зі шпротами: оригінальна подача і поєднання смаків

Сьогодні мало новорічних столів, навіть найбільш стильно задекорованих, обходиться без бутербродів (варіантами можуть бути канапе чи брускети). І якщо найпопулярнішою складовою для цих закусок є червона риба, то найбюджетнішою, звичайно — шпроти (як відомо, найбільше їх полюбляють студенти).

ВІДЕО ДНЯ

Блогерка Alina FooDee, вочевидь теж має студентський досвід, тому вміє робити бутерброди зі шпротами справжніми дизайнерськими «родзинками» новорічного меню.

Інгредієнти:

часник — 1 зубчик;

помідор — 1 шт;

шпроти;

петрушка;

майонез.

Приготування

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Крок 1. Обсмажені до рум'яності шматочки хліба натерти часником.

Крок 2. Вимитий свіжий помідор нарізати тоненькими напівкільцями.



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Крок 3. Перекласти 1 ст.л. майонезу в кондитерський мішок.



Крок 4. Вкрити грінки шаром майонезу і залишити на деякий час, аби майонез набув часникового смаку.



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Крок 5. Викласти на одну половину скибочки хліба шматочок помідора, імітуючи шапочку гриба, та одну рибинку (вона буде «ніжкою»), прикрасивши з боків листям петрушки. Додатково можна ще зробити майонезом цяточки на верхівці гриба.

«Це дуже смачне поєднання і оригінальна ідея подачі», — зазначила молода господиня, спробувавши свій святковий кулінарний витвір.

Також на новорічні свята певно варто задобрити «покровительку» 2025 року, приготувавши особливі бутерброди «на її честь».

Фото скрін відео YouTube

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