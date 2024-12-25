Найсмачніші бутерброди зі шпротами: оригінальна подача і поєднання смаків
Сьогодні мало новорічних столів, навіть найбільш стильно задекорованих, обходиться без бутербродів (варіантами можуть бути канапе чи брускети). І якщо найпопулярнішою складовою для цих закусок є червона риба, то найбюджетнішою, звичайно — шпроти (як відомо, найбільше їх полюбляють студенти).
Блогерка Alina FooDee, вочевидь теж має студентський досвід, тому вміє робити бутерброди зі шпротами справжніми дизайнерськими «родзинками» новорічного меню.
Інгредієнти:
- часник — 1 зубчик;
- помідор — 1 шт;
- шпроти;
- петрушка;
- майонез.
Приготування
Крок 1. Обсмажені до рум'яності шматочки хліба натерти часником.
Крок 2. Вимитий свіжий помідор нарізати тоненькими напівкільцями.
Крок 3. Перекласти 1 ст.л. майонезу в кондитерський мішок.
Крок 4. Вкрити грінки шаром майонезу і залишити на деякий час, аби майонез набув часникового смаку.
Крок 5. Викласти на одну половину скибочки хліба шматочок помідора, імітуючи шапочку гриба, та одну рибинку (вона буде «ніжкою»), прикрасивши з боків листям петрушки. Додатково можна ще зробити майонезом цяточки на верхівці гриба.
«Це дуже смачне поєднання і оригінальна ідея подачі», — зазначила молода господиня, спробувавши свій святковий кулінарний витвір.
Також на новорічні свята певно варто задобрити «покровительку» 2025 року, приготувавши особливі бутерброди «на її честь».
Фото скрін відео YouTube37
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