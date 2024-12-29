Українська чемпіонка Європи раптово завершила кар'єру у 22 роки (фото)

Знаменита українська спортсменка, учасниця Олімпійських ігор у Токіо-2020 та Парижі-2024, дворазова чемпіонка Європи з художньої гімнастики у групових вправах Марія Височанська оголосила про завершення професіональної кар'єри у 22 роки. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Instagram.

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«Мені не вистачить і 1000 сторінок, щоб розповісти про всі 18 років мене у спорті. Написала цей пост сьогодні, бо тільки зараз починаю відчувати, що готова вам сказати дуже важливі слова для мене. Я закінчую свою спортивну кар'єру, і ви більше не побачите мене на килимі.

Коли мені було 4 роки, я навіть не могла припустити, що пройду такий шлях у гімнастиці, і в 14 теж. Що буду чемпіонкою Європи, призером чемпіонату світу, фіналісткою двох Олімпіад, нестиму олімпійський вогонь і буду капітаном команди.

Гімнастика — це те, що ніколи не забудеш, без чого ти вже не ти, і життя без неї можливе. Назавжди у серці", — написала спортсменка.

Додамо, що останнім офіційним стартом для Марії була Олімпіада-2024 у Парижі, де вона у складі збірної України посіла сьоме місце у фіналі групового багатоборства. Також в активі уродженки Львова шість медалей чемпіонатів Європи (серед яких два «золоти»), а також «бронза» чемпіонату світу-2023.

До речі, батько Марії Олег Височанський — один із захисників Донецького аеропорту. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну він повернувся до лав ЗСУ.

Марія з батьком-героєм

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної Швейцарії завершив кар'єру у 22 роки через релігійні переконання.

Фото Instagram

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