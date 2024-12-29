Молдова назвала рф своєю головною загрозою: про що йде мова

Парламент Молдови ухвалив Стратегію національної оборони на найближчі десять років (2024−2034), враховуючи «навмисну ​​агресивну політику рф», її гібридні дії та війну проти України, пише видання Europa libera. Moldova.

ВІДЕО ДНЯ

Основним ризиком для безпеки країни, згідно зі Стратегією, «можливе розширення» російських військових дій в Україні, «особливо в Одеській області», та «встановлення сухопутного військового коридору до кордонів з Республікою Молдова». Це створило б передумови для прямих «агресивних дій» також проти країни.

Безпеці Молдови, йдеться у документі, також загрожують «гібридні операції», які проводить росія безпосередньо або через «місцевих агентів». Ще однією загрозою є російські військові, «незаконно дислоковані на території Республіки Молдова», а також «збройні формування» так званої влади у Тирасполі. Остаточне вирішення придністровської проблеми «малоймовірне в найближчі роки», і Молдова хоче вирішити її виключно мирним шляхом.

Так, у документі йдеться, що для Молдови НАТО «є центральною стабілізуючою опорою в забезпеченні безпеки та стабільності в регіоні». Щодо Румунії, країни-члена як ЄС, так і НАТО, у документі зазначається, що вона є «важливим партнером для Молдови» і відносини з нею у сфері оборони «мають значний розвиток», тоді як «інтенсивний діалог з Україною» названо «життєво важливим».

РЕКЛАМА

Стратегія передбачає поступове збільшення бюджетних асигнувань на національну оборону з метою досягнення рівня 1% валового внутрішнього продукту (ВВП) до 2030 року з нинішніх 0,55%.

Нагадаємо, в жовтні, попри спроби москви влаштувати в Кишиневі держпереворот, в Молдові відбувся референдум, який підтвердив рух країни до європейської інтеграції.

РЕКЛАМА

75

Читайте нас у Facebook