Збірна України очолив новий-старий тренер-іноземець

Новим головним тренером чоловічої збірної України з баскетболу призначено 57-річного латвійського фахівця Айнарса Багатскіса, якому раніше не вдалося вивести «жовто-синіх» у фінальний турнір чемпіонату світу, повідомляє офіційний сайт ФБУ.

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На цій посаді Багатскіс змінив Віталія Степановського, під керівництвом котрого національна команда програла всі чотири матчі відбору на Євробаскет-2025 (Словенії — 73:87, Португалії — 77:79, а також Ізраїлю — 73:86 та 75:88).

Нагадаємо, що Айнарс Багатскіс чудово знайомий нашим любителям баскетболу. Він уже очолював збірну України з липня 2019 року до березня 2023-го (13 перемог, 11 поразок). За цей час йому вдалося кваліфікуватися на ЧЄ-2021, вигравши свою групу відбору, а також пробитися до 1/8 фіналу європейської першості. Крім того, спеціаліст з Латвії, який працював головним тренером у Грузії, Туреччині, росії, Ізраїлі, Німеччині та Румунії, очолював в Україні «Кривбас», «Будівельник» і «Київ-Баскет».

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До речі, попри провальний старт команди, Багатскіс ще може вивести збірну України до фінального турніру Євробаскету-2025. Для цього «жовто-синім» потрібно самим виграти обидва матчі (у Словенії 21 лютого і Португалії 24 лютого) і сподіватися на перемогу Ізраїлю в поєдинку з португальцями.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що син-велетень Віталія Кличка отримав дебютний виклик до першої збірної України.

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Фото ФБУ

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