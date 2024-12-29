Солона червона риба: ідеальний рецепт до новорічного столу

Страви з червоної риби є окрасою святкового столу. Можна самостійно рибу засолити. Виходить економно і дуже смачно. Ніжна, в міру солена, нічого зайвого. Ідеально для бутербродів. Олія додасть рибі соковитість, лимонний сік подарує легку цитрусову нотку, коньяк допоможе впоратися з мікробами, збереже колір і щільність риби, ділиться фудблогерка Марина Гармаш.

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Потрібно: 500 г підшкірного м'яса лосося,

1 ч. л. цукру,

2 ч. л. солі,

1 ст. л. лимонного соку,

1 ст. л. коньяку,

2 щіпки суміші мелених перців,

щіпка сушеного базиліку,

1 ст. л. олії

Приготування:

Наріжте підшкірне м'ясо на шматочки. Змішайте сіль, цукор, суміш мелених перців, сушений базилік. У мисці з'єднайте рибу, спеції, додайте лимонний сік, олію та коньяк. Ретельно перемішайте.

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Приберіть в холодильник на добу, а краще на дві. Термін зберігання такої рибки до 5 діб.

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