Солона червона риба: ідеальний рецепт до новорічного столу
Страви з червоної риби є окрасою святкового столу. Можна самостійно рибу засолити. Виходить економно і дуже смачно. Ніжна, в міру солена, нічого зайвого. Ідеально для бутербродів. Олія додасть рибі соковитість, лимонний сік подарує легку цитрусову нотку, коньяк допоможе впоратися з мікробами, збереже колір і щільність риби, ділиться фудблогерка Марина Гармаш.
Потрібно:
- 500 г підшкірного м'яса лосося,
- 1 ч. л. цукру,
- 2 ч. л. солі,
- 1 ст. л. лимонного соку,
- 1 ст. л. коньяку,
- 2 щіпки суміші мелених перців,
- щіпка сушеного базиліку,
- 1 ст. л. олії
Приготування:
Наріжте підшкірне м'ясо на шматочки. Змішайте сіль, цукор, суміш мелених перців, сушений базилік. У мисці з'єднайте рибу, спеції, додайте лимонний сік, олію та коньяк. Ретельно перемішайте.
Приберіть в холодильник на добу, а краще на дві. Термін зберігання такої рибки до 5 діб.
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