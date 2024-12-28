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Ніхто і не здогадається: ніжний пудинг з бюджетної риби на новорічний стіл

17:55 28 грудня 2024
Презентація гарячої страви

Відома українським (і не лише) господиням блогерка Alina FooDee знається не лише на дизайнерських новорічних бутербродах і святковій нарізці овочів — вона має у своїй скарбничці й цікаві гарячі страви. Наприклад, рибні пудинги, які точно сподобаються тим, хто вже наситився м'ясними смаколиками на Різдво.

До того ж купувати дорогі стейки червоної риби не доведеться — буде достатньо філе бюджетних хека чи мінтаю.

«Дуже смачна та проста закуска з хеку чи мінтаю. Виглядає оригінально, а на смак схоже, що закуска зроблена з креветок, а не з найдоступнішої риби», — такими словами представила своє нове творіння блогерка.

Що потрібно:

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  • цибуля — 100 г
  • морква — 1 шт
  • заморожений мінтай або хек (філе) — 500−550 г
  • борошно — 40 г
  • рослинна олія та вершкове масло
  • сіль, чорний мелений перець
  • молоко — 300 мл
  • 5 великих яєць

Для прикрашання:

  • майонез
  • варені креветки — 8−10 шт.
  • петрушка
  • лимон.

Приготування

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Для початку слід дрібно порізати цибулину, а моркву — натерти на мілкій терці. Рибу теж поріжте на невеликі шматочки.

Обсмажте цибулю з морквою на суміші вершкового масла і олії, додайте шматочки риби і готуйте разом протягом 5 хвилин. Далі додайте на сковороду трохи борошна і знову обсмажте 3 хвилини.

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Додайте молоко і готуйте, поки страва не загусне. Приправте чорним меленим перцем і сіллю (з таким розрахунком, аби страва видавалася трохи пересоленою).

Зніміть сковороду з вогню і трохи охолодіть рибно-овочеву масу.

Тим часом формочки для запікання пудингів змажте вершковим маслом.

Додайте до риби з овочами збиті яйця і відразу ж розкладіть по формочках (можна використати і велику форму, тоді пудинг буде потрібно розрізати на порційні шматочки).

Випікайте «кексики» протягом 20−22 хвилин при 180 °C, після чого охолодіть і акуратно вийміть з формочок.

Наостанок прикрасьте пудинги креветками, зеленню, шматочками лимона і смакуйте!

А на гарнір до такої рибки, гадаємо, добре підійде запечена в духовці картопля на шведський манер.

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