Ніхто і не здогадається: ніжний пудинг з бюджетної риби на новорічний стіл

Відома українським (і не лише) господиням блогерка Alina FooDee знається не лише на дизайнерських новорічних бутербродах і святковій нарізці овочів — вона має у своїй скарбничці й цікаві гарячі страви. Наприклад, рибні пудинги, які точно сподобаються тим, хто вже наситився м'ясними смаколиками на Різдво.

ВІДЕО ДНЯ

До того ж купувати дорогі стейки червоної риби не доведеться — буде достатньо філе бюджетних хека чи мінтаю.

«Дуже смачна та проста закуска з хеку чи мінтаю. Виглядає оригінально, а на смак схоже, що закуска зроблена з креветок, а не з найдоступнішої риби», — такими словами представила своє нове творіння блогерка.

Що потрібно:

РЕКЛАМА

цибуля — 100 г

морква — 1 шт

заморожений мінтай або хек (філе) — 500−550 г

борошно — 40 г

рослинна олія та вершкове масло

сіль, чорний мелений перець

молоко — 300 мл

5 великих яєць

Для прикрашання:

майонез

варені креветки — 8−10 шт.

петрушка

лимон.

Приготування

РЕКЛАМА

Для початку слід дрібно порізати цибулину, а моркву — натерти на мілкій терці. Рибу теж поріжте на невеликі шматочки.

Обсмажте цибулю з морквою на суміші вершкового масла і олії, додайте шматочки риби і готуйте разом протягом 5 хвилин. Далі додайте на сковороду трохи борошна і знову обсмажте 3 хвилини.

РЕКЛАМА

Додайте молоко і готуйте, поки страва не загусне. Приправте чорним меленим перцем і сіллю (з таким розрахунком, аби страва видавалася трохи пересоленою).

Зніміть сковороду з вогню і трохи охолодіть рибно-овочеву масу.

Тим часом формочки для запікання пудингів змажте вершковим маслом.

Додайте до риби з овочами збиті яйця і відразу ж розкладіть по формочках (можна використати і велику форму, тоді пудинг буде потрібно розрізати на порційні шматочки).

Випікайте «кексики» протягом 20−22 хвилин при 180 °C, після чого охолодіть і акуратно вийміть з формочок.

Наостанок прикрасьте пудинги креветками, зеленню, шматочками лимона і смакуйте!

А на гарнір до такої рибки, гадаємо, добре підійде запечена в духовці картопля на шведський манер.

83

Читайте нас у Facebook