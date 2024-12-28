Ніхто і не здогадається: ніжний пудинг з бюджетної риби на новорічний стіл
Відома українським (і не лише) господиням блогерка Alina FooDee знається не лише на дизайнерських новорічних бутербродах і святковій нарізці овочів — вона має у своїй скарбничці й цікаві гарячі страви. Наприклад, рибні пудинги, які точно сподобаються тим, хто вже наситився м'ясними смаколиками на Різдво.
До того ж купувати дорогі стейки червоної риби не доведеться — буде достатньо філе бюджетних хека чи мінтаю.
«Дуже смачна та проста закуска з хеку чи мінтаю. Виглядає оригінально, а на смак схоже, що закуска зроблена з креветок, а не з найдоступнішої риби», — такими словами представила своє нове творіння блогерка.
Що потрібно:
- цибуля — 100 г
- морква — 1 шт
- заморожений мінтай або хек (філе) — 500−550 г
- борошно — 40 г
- рослинна олія та вершкове масло
- сіль, чорний мелений перець
- молоко — 300 мл
- 5 великих яєць
Для прикрашання:
- майонез
- варені креветки — 8−10 шт.
- петрушка
- лимон.
Приготування
Для початку слід дрібно порізати цибулину, а моркву — натерти на мілкій терці. Рибу теж поріжте на невеликі шматочки.
Обсмажте цибулю з морквою на суміші вершкового масла і олії, додайте шматочки риби і готуйте разом протягом 5 хвилин. Далі додайте на сковороду трохи борошна і знову обсмажте 3 хвилини.
Додайте молоко і готуйте, поки страва не загусне. Приправте чорним меленим перцем і сіллю (з таким розрахунком, аби страва видавалася трохи пересоленою).
Зніміть сковороду з вогню і трохи охолодіть рибно-овочеву масу.
Тим часом формочки для запікання пудингів змажте вершковим маслом.
Додайте до риби з овочами збиті яйця і відразу ж розкладіть по формочках (можна використати і велику форму, тоді пудинг буде потрібно розрізати на порційні шматочки).
Випікайте «кексики» протягом 20−22 хвилин при 180 °C, після чого охолодіть і акуратно вийміть з формочок.
Наостанок прикрасьте пудинги креветками, зеленню, шматочками лимона і смакуйте!
А на гарнір до такої рибки, гадаємо, добре підійде запечена в духовці картопля на шведський манер.83
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