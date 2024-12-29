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Лосось «Веллінгтон»: рецепт легкої святкової страви від Валентини Кущ

12:02 29 грудня 2024
Рецептом лосося «Велінгтон» поділилася Валентина Кущ. Фото скриншот

Кулінар Валентина Саєнко (Кущ), яка раніше ділилася рецептом печінкового рулету, розповіла, як приготувати святкову страву — лосось «Веллінгтон».

Рецепт вона виклала на своїй сторінці у соцмережі та назвала страву «дуже легкою». Для її приготування кулінар брала заморожений шпинат та хвостову частину риби.

Інгредієнти:

  • Філе лосося без шкіри — 0,5 кг;
  • Цибуля — 1 шт;
  • Шпинат — 200 г;
  • Крем-сир — 100 г;
  • Часник — 2 зубчики;
  • Цедра лимону;
  • Сіль, перець, олія;
  • Яйце для змащування;
  • Листкове тісто — 0,5 кг.

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Приготування:

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  • Рибу розрізати навпіл та скласти шматки один на одного «валетом».
  • Цибулю нарізати кубиками та посмажити, додати шпинат та тушкувати кілька хвилин. Додати часник, сіль, перець, цедру і крем-сир. Перемішати та залишити охолоджуватися.
  • Листкове тісто трохи розкачати, на його половину викласти половину порції овочів, зверху — присолену та приперчену рибу, яку вкривають другою порцією засмажки та накрити другою половиною тіста. Зайве тісто обрізати та защипити його за допомогою виделки, яку «вмочують» у борошно, аби вона не прилипала. Змастити тісто яйцем.
  • Запікати за температури 200 приблизно 30 хвилин.

Раніше кулінарний експерт Григорій Герман ділився рецептом лососевих стейків з апельсинами, а шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко — рецептом лосося, запеченого з бататом, печерицями та кабачком.

Фото — скріншот

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