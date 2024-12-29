Лосось «Веллінгтон»: рецепт легкої святкової страви від Валентини Кущ
Кулінар Валентина Саєнко (Кущ), яка раніше ділилася рецептом печінкового рулету, розповіла, як приготувати святкову страву — лосось «Веллінгтон».
Рецепт вона виклала на своїй сторінці у соцмережі та назвала страву «дуже легкою». Для її приготування кулінар брала заморожений шпинат та хвостову частину риби.
Інгредієнти:
- Філе лосося без шкіри — 0,5 кг;
- Цибуля — 1 шт;
- Шпинат — 200 г;
- Крем-сир — 100 г;
- Часник — 2 зубчики;
- Цедра лимону;
- Сіль, перець, олія;
- Яйце для змащування;
- Листкове тісто — 0,5 кг.
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Приготування:
- Рибу розрізати навпіл та скласти шматки один на одного «валетом».
- Цибулю нарізати кубиками та посмажити, додати шпинат та тушкувати кілька хвилин. Додати часник, сіль, перець, цедру і крем-сир. Перемішати та залишити охолоджуватися.
- Листкове тісто трохи розкачати, на його половину викласти половину порції овочів, зверху — присолену та приперчену рибу, яку вкривають другою порцією засмажки та накрити другою половиною тіста. Зайве тісто обрізати та защипити його за допомогою виделки, яку «вмочують» у борошно, аби вона не прилипала. Змастити тісто яйцем.
- Запікати за температури 200 приблизно 30 хвилин.
Раніше кулінарний експерт Григорій Герман ділився рецептом лососевих стейків з апельсинами, а шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко — рецептом лосося, запеченого з бататом, печерицями та кабачком.
Фото — скріншот56
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