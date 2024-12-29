Лосось «Веллінгтон»: рецепт легкої святкової страви від Валентини Кущ

Кулінар Валентина Саєнко (Кущ), яка раніше ділилася рецептом печінкового рулету, розповіла, як приготувати святкову страву — лосось «Веллінгтон».

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Рецепт вона виклала на своїй сторінці у соцмережі та назвала страву «дуже легкою». Для її приготування кулінар брала заморожений шпинат та хвостову частину риби.

Інгредієнти: Філе лосося без шкіри — 0,5 кг;

Цибуля — 1 шт;

Шпинат — 200 г;

Крем-сир — 100 г;

Часник — 2 зубчики;

Цедра лимону;

Сіль, перець, олія;

Яйце для змащування;

Листкове тісто — 0,5 кг.

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Приготування: РЕКЛАМА Рибу розрізати навпіл та скласти шматки один на одного «валетом».

Цибулю нарізати кубиками та посмажити, додати шпинат та тушкувати кілька хвилин. Додати часник, сіль, перець, цедру і крем-сир. Перемішати та залишити охолоджуватися.

Листкове тісто трохи розкачати, на його половину викласти половину порції овочів, зверху — присолену та приперчену рибу, яку вкривають другою порцією засмажки та накрити другою половиною тіста. Зайве тісто обрізати та защипити його за допомогою виделки, яку «вмочують» у борошно, аби вона не прилипала. Змастити тісто яйцем.

Запікати за температури 200 приблизно 30 хвилин.

Раніше кулінарний експерт Григорій Герман ділився рецептом лососевих стейків з апельсинами, а шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко — рецептом лосося, запеченого з бататом, печерицями та кабачком.

Фото — скріншот

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