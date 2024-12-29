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Наука та технології

Лише раз на 33 місяці: в останній день року над Україною зійде рідкісний Чорний Місяць

16:07 29 грудня 2024
Чорний Місяць зійде над Україною 31 грудня

Українці, які нещодавно спостерігали Холодний Місяць, зможуть 31 грудня побачити так званий Чорний Місяць, повідомляє EarthSky.

Чорний Місяць — це два нових місяці в одному календарному місяці. Такий місяць зійде у небі над Україною 31 грудня. Оскільки Чорний Місяць — це молодик, то його не можна побачити в небі.

Існує два визначення Чорного Місяця. Це або другий молодик у календарному місяці, або третій молодик у сезоні з чотирма молодиками. Чорний місяць, коли в одному календарному місяці спостерігається два молодики, зустрічається найчастіше — приблизно раз на 29 місяців. Сезонний же Чорний місяць буває приблизно раз на 33 місяці.

Час Чорного Місяця дуже сприятливий для астрономічних спостережень. Небо буде усіяне планетами та зірками. Одразу після заходу сонця на західному горизонті можна буде побачити Венеру. Недалеко від неї буде Сатурн, він більш тьмяний, ніж Венера, і може здаватися золотистим.

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Високо на сході можна буде побачити Юпітер — другий за яскравістю об'єкт у нічному небі зараз. Трохи згодом над східним горизонтом підніметься Марс. Він буде червоного кольору.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно українці могли спостерігати на небі зближення Місяця та Венери.

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Фото: zviazda.by

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