Дуже смачний вітамінний салат: рецепт здивує вас простотою
Помаранчевий і зелений — ці два кольори в поєднанні мають дуже апетитний вигляд у їжі. Приготуйте салат із моркви та свіжого огірка — і переконайтеся. А ще такий салат багатий на вітаміни, що дуже важливо для зміцнення здоров'я.
Кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом незвичайного салату зі звичайних інгредієнтів.
— Усього два інгредієнти та ароматна заправка — і салат готовий, — каже Елла Іванова. — Також можна додати кріп. Подавайте салат у гарному салатнику. Така страва доречна на столі і у свята, і у будні. Можливо, цей салат стане вашим улюбленим. Рецепт здивує вас простотою. І часу на приготування такого салату, повірте, знадобиться небагато.
Вітамінний салат з моркви та свіжого огірка
- 2 моркви
- 2 свіжі огірочка
Для заправки
- 2 столові ложки рослинної олії
- Сіль
- Цукор
- Прованські трави
- 1 чайна ложка яблучного оцту
- 2 зубчики часнику
Нарізати максимально тонко моркву та огірочки. Додати заправку із зазначених інгредієнтів. Часник, зрозуміло, треба попередньо подрібнити і з'єднати з олією та прованськими травами, яблучним оцтом, сіллю та цукром.
І смачного!
Раніше Елла Іванова поділилася рецептом дуже смачного та простого у приготуванні шоколадного печива з горіхами.
Фото з альбому Елли Іванової131
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