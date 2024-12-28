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Дуже смачний вітамінний салат: рецепт здивує вас простотою

21:56 28 грудня 2024
вітамінний салат

Помаранчевий і зелений — ці два кольори в поєднанні мають дуже апетитний вигляд у їжі. Приготуйте салат із моркви та свіжого огірка — і переконайтеся. А ще такий салат багатий на вітаміни, що дуже важливо для зміцнення здоров'я.

Кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова поділилася рецептом незвичайного салату зі звичайних інгредієнтів.

— Усього два інгредієнти та ароматна заправка — і салат готовий, — каже Елла Іванова. — Також можна додати кріп. Подавайте салат у гарному салатнику. Така страва доречна на столі і у свята, і у будні. Можливо, цей салат стане вашим улюбленим. Рецепт здивує вас простотою. І часу на приготування такого салату, повірте, знадобиться небагато.

Вітамінний салат з моркви та свіжого огірка

  • 2 моркви
  • 2 свіжі огірочка

Для заправки

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  • 2 столові ложки рослинної олії
  • Сіль
  • Цукор
  • Прованські трави
  • 1 чайна ложка яблучного оцту
  • 2 зубчики часнику

Нарізати максимально тонко моркву та огірочки. Додати заправку із зазначених інгредієнтів. Часник, зрозуміло, треба попередньо подрібнити і з'єднати з олією та прованськими травами, яблучним оцтом, сіллю та цукром.

І смачного!

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Раніше Елла Іванова поділилася рецептом дуже смачного та простого у приготуванні шоколадного печива з горіхами.

Фото з альбому Елли Іванової

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