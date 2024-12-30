Проговорився Гвардіола: знаменитий футболіст-голеадор таємно став батьком (фото)

Знаменитий футболіст «Манчестер Сіті» та збірної Норвегії Ерлінг Холанд, який побив рекорд 90-річної давнини, став батьком. Про це на пресконференції після перемоги в матчі АПЛ з «Лестером» (2:0) проговорився наставник «міщан» Пеп Гвардіола (пізніше цю інформацію підтвердило норвезьке видання Dagbladet).

ВІДЕО ДНЯ

«Іноді про гру Ерлінга судять несправедливо, але це частина футболу. Він втомився, відіграв багато хвилин. Кілька днів тому він вперше став батьком, тому у нього було багато емоцій і кілька тривожних днів», — сказав головний тренер «Манчестер Сіті».

Нагадаємо, що про майбутнє поповнення 24-річний Холанд повідомив у жовтні, коли під час переможного для норвежців матчу Ліги націй проти Словенії (3:0) після одного з двох своїх голів підійшов до камери із засунутим під футболку м'ячем і посмоктав великий палець. Таке святкування означало одне — незабаром у норвежця народиться первісток.

РЕКЛАМА

Мати дитини — 20-річна Ізабель Хаугсенг Йохансен. Ерлінг та Ізабель познайомилися в їхньому рідному місті Брюні в Норвегії. Свого часу дівчина також грала у футбол, а згодом (до переїзду з коханим в Англії) працювала у модному бутику.

РЕКЛАМА

До речі, попри не найвдаліший свій сезон, найкращий бомбардир в історії збірної Норвегії Ерлінг Холанд у списку топ-голеадорів АПЛ із 14 м'ячами поступається лише Мохамеду Салаху з «Ліверпуля» (17 голів).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що красуня-дружина народила футболісту «Шахтаря» доньку.

РЕКЛАМА

Фото ФК «Манчестер Сіті», Instagram

26

Читайте нас у Facebook