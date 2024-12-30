Збито 21 БПЛА, ще 22 — не досягли цілі: в ЗСУ відзвітували про бойову роботу вночі 30 грудня

Минулої ночі для атаки по Україні ворог використав більш ніж 40 ударних дронів, з яких захисники неба збили 21 БПЛА, а 22 ворожих безпілотники були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

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Останні виявилися імітаційними, повідомили у Командуванні Повітряних Сил.

Інфографіка Повітряних Сил

Цього разу всі ворожі боєприпаси запускалися по Україні з Приморсько-Ахтарська — рф.

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На жаль, через падіння уламків збитих БПЛА було зафіксовано пошкодження на Харківщині й Одещині.

А в ДСНС показали роботу херсонських рятувальників цієї ночі.

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Зазначається, що там ліквідували чотири пожежі, дві з яких стали наслідком російських обстрілів — у Бериславській територіальній громаді та в самому Херсоні.

Також нагадаємо, що зменшення кількості запущених по Україні дронів-камікадзе може бути наслідком нещодавнього уразження військового об'єкта в Орловській області рф. Там під удар потрапив захищений бетонний склад зі зберігання, обслуговування та ремонту «шахедів.

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