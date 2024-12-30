У мозку виявили величезний тромб: відома актриса опинилася на межі смерті під час четвертої вагітності

Зазвичай вагітність сприймається жінками і всім суспільством як подарунок долі, з радістю і натхненням.

На жаль, іноді крім радості материнства, вагітність може приносити також біль і непередбачувані наслідки.

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Саме у такій ситуації опинилася зірка блокбастерів про «Чудо-жінку» Галь Гадот: на 8 місяці вагітності вона пережила операцію з видалення тромбу у мозку, пишуть зарубіжні ЗМІ.

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Галь зізналася, що тижнями мала нестерпний головний біль, який буквально прикував її до ліжка. Коли ж їй нарешті зробили МРТ, розкрилася жахлива причина нездужання: лікарі виявили у Гадот величезний тромб у мозку.

«Один момент моя сім'я і я зіткнулися з тим, наскільки тендітним може бути життя. Це стало суворим нагадуванням про те, як швидко все може змінитися. І посеред важкого року все, що я хотіла, — це триматися і жити. Ми поспішили до лікарні, і за кілька годин мені зробили екстрену операцію. Моя дочка Орі народилася на той момент невизначеності та страху», — розповіла ізраїльська актриса у соцмережі, поділившись кадром з лікарні з новонародженою дочкою.

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Гадот пояснила, що ім'я Орі для доньки було обрано не випадково: на івриті воно означає моє світло.

«Перед операцією я сказала Ярону (чоловік актриси, бізнесмен Ярон Версано), що коли народиться наша донька, вона буде світлом, яке чекає мене наприкінці цього тунелю», — написала вона.

Актриса зізналася, що зараз вона цілком здорова і наповнена подякою за життя, яке їй повернули лікарі. Цей важкий досвід зумів багато чого її навчити.

«По-перше, дуже важливо слухати своє тіло та довіряти тому, що воно нам говорить. Біль, дискомфорт або навіть незначні зміни часто несуть у собі глибший зміст, і увага до тіла може врятувати життя. По-друге, важлива поінформованість. Я гадки не мала, що у 3 зі 100 тисяч вагітних жінок старше 30 років діагностується церебральний венозний тромбоз. Його дуже важливо виявити на ранній стадії, тому що це піддається лікуванню», — додала актриса.

Нагадаємо, принцеса Уельська Кейт Міддлтон теж цього року прошла важкий курс хімієтерапії. Боротьба з онкологією давалася Кейт непросто — вона змарніла й був час, коли виглядала дуже стомленою. Але зараз у родині принца Вільяма все налагоджується — його дружина Кейт вже виконує свої королівські обов'язки й організовує публічні заходи, на яких буває разом з дітьми та чоловіком.

Фото: https://www.instagram.com/gal_gadot/, https://marieclaire.ua/

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