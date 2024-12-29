Плакали всі: українська співачка оголосила про вагітність

Відомий український дует SESTRA повідомив шанувальникам, що цього року він припиняє своє існування, але разом з тим одна з його солісток — Інесса Грицаєнко — стане мамою, повідомляє видання Insider.

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«Вагітність почала підозрювати, коли не могла налюбуватися собою в дзеркалі. Ми планували поповнення в сімʼї, тому коли побачили дві смужки на тесті — плакали від щастя і дякували Богу і дитинці за те, що обрала саме нас своїми батьками. Складним був, звісно, перший триместр, бо в мене був сильний токсикоз. Було складно бути життєздатною, працювати в кадрі», — розповіла Інесса.

Вона додала, що це для всіх стало приємним шоком. А її колега з гурту Аліна плакала від щастя.

«Так, Аліну ви скоро побачите у церкві на хрестинах у ролі хрещеної мами!» — додала вона.

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Гурт закінчує карʼєру на дуже потужній ноті: днями відбулась презентація яскравого треку «Women's power».

«Цією піснею ми хотіли нагадати усім про неймовірних жінок. Це й матері, які борються за добробут своїх дітей, і лікарки, які рятують життя, і волонтерки, які допомагають у найтяжчих умовах. Кожна заслуговує на пошану», — зазначили співачки.

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Шанувальники гурту у соцмережах висловили жаль, що більше не побачать їхні концерти разом.

«Неймовірна, водночас дуже гарна новина. Але слухати ваші пісні хочеться. І дуже шкода, що гурт розпадається», «Дуже шкода, що ваш дует закінчується, ви — найкращий гурт», написали вони.

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Тим часом після «осіннього» оновлення співачка Klavdia Petrivna знову змінила зовнішність і пояснила, коли та де відбудеться її наступний концерт.

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