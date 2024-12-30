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Апельсиновий мармелад: готується дуже просто і швидко

21:59 30 грудня 2024
Апельсиновий мармелад

Домашній мармелад — одні з улюблених ласощів дітей і дорослих. Приготувати його нескладно. Дуже важливо те, що домашні ласощі готуються з натуральних інгредієнтів. Їжа багато в чому визначає наше здоров'я. І про це не варто забувати. Домашній мармелад — ласощі не тільки смачні, а й досить бюджетні.

Подавайте мармелад у кришталевій вазочці або порцеляновій піалі — він матиме особливо вишуканий вигляд. За бажання прикрасьте ласощі свіжою м'ятою. Зараз вона є у продажу цілий рік. Красива подача, як у ресторані, дуже важлива для створення особливої атмосфери.

Кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом апельсинового мармеладу. Приготуйте його — і ваші рідні та близькі скажуть вам велике спасибі.

Домашній апельсиновий мармелад

  • 350 г свіжовичавленого апельсинового соку
  • 10 г агару
  • 100−200 г цукру

У сік додати цукор і агар, дати постояти. Варимо 3−4 хвилини після закипання, постійно помішуючи. Розлити по формах. Залишити до застигання. Час залежить від сили агару. За бажання мармелад можна посипати цукром.

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Смачного!

Нагадаємо рецепт найпростішого зимового десерту.

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Фото з альбому Елли Іванової

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