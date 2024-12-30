Апельсиновий мармелад: готується дуже просто і швидко
Домашній мармелад — одні з улюблених ласощів дітей і дорослих. Приготувати його нескладно. Дуже важливо те, що домашні ласощі готуються з натуральних інгредієнтів. Їжа багато в чому визначає наше здоров'я. І про це не варто забувати. Домашній мармелад — ласощі не тільки смачні, а й досить бюджетні.
Подавайте мармелад у кришталевій вазочці або порцеляновій піалі — він матиме особливо вишуканий вигляд. За бажання прикрасьте ласощі свіжою м'ятою. Зараз вона є у продажу цілий рік. Красива подача, як у ресторані, дуже важлива для створення особливої атмосфери.
Кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом апельсинового мармеладу. Приготуйте його — і ваші рідні та близькі скажуть вам велике спасибі.
Домашній апельсиновий мармелад
- 350 г свіжовичавленого апельсинового соку
- 10 г агару
- 100−200 г цукру
У сік додати цукор і агар, дати постояти. Варимо 3−4 хвилини після закипання, постійно помішуючи. Розлити по формах. Залишити до застигання. Час залежить від сили агару. За бажання мармелад можна посипати цукром.
Смачного!
Нагадаємо рецепт найпростішого зимового десерту.
Фото з альбому Елли Іванової58
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