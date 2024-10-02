Домашні шоколадні цукерки: легко та дуже смачно

Зараз у кондитерських та шоколадних бутіках часто можна побачити цукерки ручної роботи. Одна цукерка, щоправда, коштує чималих грошей. «Але це ж ручна робота, ексклюзив», — скажуть вам продавці ласощів.

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А якщо приготувати такі цукерки в домашніх умовах? Готуються вони з цілком доступних інгредієнтів.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка Елла Іванова.

- Приготуємо смачні цукерки, — каже Елла Іванова. — Зробити це досить легко та просто. Такі цукерки сподобаються і дорослим, і дітям.

Шоколадні цукерки РЕКЛАМА 2 білки

Сіль

100 г цукрової пудри

60 г сухого молока

Білок збиваємо із сіллю, поступово додаючи цукрову пудру. Потім масою додаємо сухе молоко і поступово перемішуємо — без міксера, вручну. Перекладаємо в кондитерський мішок та відсаджуємо на пергамент.

Сушимо в духовці при 100 градусах близько 30 хвилин.

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Залишаємо безе на 10 хвилин у духовці. Охолоджуємо до кімнатної температури.

Для глазурування знадобиться 200 г розтопленого шоколаду. У нього занурюємо безе. Поміщаємо у холодильник.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт бананової карамелі лише з трьох інгредієнтів.

Фото з альбому Елли Іванової

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