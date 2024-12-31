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Спорт

Українська медалістка Олімпійських ігор у Парижі оголосила про вагітність (фото)

15:14 31 грудня 2024
Ірина Геращенко

Титулована українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко, яка здобула «бронзу» на Олімпійських іграх-2024 у Парижі, вперше стане мамою. Про свою вагітність 29-річна спортсменка повідомила на спільній з чоловіком (стрибуном у висоту Сергієм Спільняком) сторінці в Instagram.

«2024. Дякуємо за втілення всіх наших цілей, мрій та планів. Ми вірили в тебе, а ти повірив у нас. Ми працювали, а ти допомагав. Ми тобі безмежно вдячні.

2025 рік, чекаємо на тебе всім серцем і готові до нових, прекрасних емоцій і вражень", — написала Ірина Геращенко, показавши животик, що округлився, і знімок УЗД.

Нагадаємо, що у колекції нагород Ірини Геращенко, окрім олімпійської «бронзи», також є «срібло» та «бронза» чемпіонатів Європи, а ще дві срібні медалі Всесвітніх універсіад.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ірина Геращенко увійшла до десятки найкращих спортсменів України 2024 року за версією АСЖУ.

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Фото Instagram

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