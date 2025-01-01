Каменських зустрічала Новий рік без Потапа, а Горбунов розповів, чи спілкується з «іспанським ухилянтом»

В той час як більшість зірок українського шоубізнесу зустрічали свято у сімейному колі, співачка Настя Каменських, схоже, у новорічну ніч була без свого чоловіка Потапа.

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Такий невтішний висновок можна зробити з фото, які Настя розмістила у соціальній мережі: на них артистка позує на тлі новорічного декору біля каміна.

«Із прийдешнім! У Новий рік — у новому костюмі. Дякую за таку красу», — написала артистка.

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Про Олексія Потапенка у перші дні року згадав і його кум — ведучий та актор Юрій Горбунов.

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У коментарі для «Люкс ФМ» він розповів, що виїзд опального продюсера та репера Потапа за кордон під час повномасштабного вторгнення не вплинув на їхні стосунки

«Наші стосунки як були, такими і є, просто кожен вирішує по-своєму, як йому жити і чим займатися», — заявив Горбунов.

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Актор зауважив, що вони давно не бачилися наживо.

«Не бачилися й не чулися давно, — наголосив Горбунов та додав: — Не часто, але зідзвонюємося».

З огляду на дописи Потапа у соціальних мережах, видно, що Олексій Потапенко проводить свій час здебільшого в Іспанії, періодично їздить до Дубаю, де знаходиться один з його офісів.

Нагадаємо, співачка та телеведуча Мішель Андраде, яка працювала з Потапом, зараз з ним не спілкується. За її словами, після лютого 2022 року вона лише один раз зустрічала Потапа. І після тієї зустрічі вона відчула, що вони більше ніколи не будуть друзями.

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