Нагадує сонце: манник за ліванським рецептом підніме настрій навіть у похмурий день
Манник — це пиріг, з якого багато господинь починають свою подорож у світ кулінарії. Виявляється, так не лише в Україні.
У Лівані теж готують цю випічку, тільки рецепт трохи відрізняється. Вся справа у приправах. А називається ліванський манник «Сфуф».
Інгредієнти:
Манка — 1 склянка
Борошно пшеничне — 1 склянка
Молоко — 1 склянка
Цукор — 1 склянка
Рослинна олія — ½ склянки (без запаху)
Розпушувач — 1, 5 чайних ложки
Куркума — ½ ст. ложки
Ванільний цукор — 1 чайна ложка
Кунжут.
Ліванські кулінари радять готувати цю страву так:
У мисці змішайте борошно, манку, розпушувач, куркуму, ароматизатор або апельсинову цедру, сіль і ванільний цукор. Влийте олію і доведіть масу до однорідності.
Молоко зігрійте та розведіть у ньому цукор. Влийте цю рідину у борошняну суміш, потім збийте міксером. Маса має стати густою.
Застеліть пергаментом форму і заповніть тістом. Зверху посипте кунжутом та горіхами. Випікайте манник у розігрітій до 180 ° C духовці 35−40 хвилин.
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