Нагадує сонце: манник за ліванським рецептом підніме настрій навіть у похмурий день

Манник — це пиріг, з якого багато господинь починають свою подорож у світ кулінарії. Виявляється, так не лише в Україні.

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У Лівані теж готують цю випічку, тільки рецепт трохи відрізняється. Вся справа у приправах. А називається ліванський манник «Сфуф».

Інгредієнти:

Манка — 1 склянка

Борошно пшеничне — 1 склянка

Молоко — 1 склянка

Цукор — 1 склянка

Рослинна олія — ½ склянки (без запаху)

Розпушувач — 1, 5 чайних ложки

Куркума — ½ ст. ложки

Ванільний цукор — 1 чайна ложка

Кунжут.

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Ліванські кулінари радять готувати цю страву так:

У мисці змішайте борошно, манку, розпушувач, куркуму, ароматизатор або апельсинову цедру, сіль і ванільний цукор. Влийте олію і доведіть масу до однорідності.

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Молоко зігрійте та розведіть у ньому цукор. Влийте цю рідину у борошняну суміш, потім збийте міксером. Маса має стати густою.

Застеліть пергаментом форму і заповніть тістом. Зверху посипте кунжутом та горіхами. Випікайте манник у розігрітій до 180 ° C духовці 35−40 хвилин.

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