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Куряча печінка в сметані на сковороді: ситна страва, яка сподобається всім

20:04 5 січня 2025
Куряча печінка у сметані

Куряча печінка в сметанному соусі, приготована за цим рецептом, виходить дуже ніжною і соковитою. Подавати таку страву можна з картопляним пюре, рисом, гречкою або макаронами. Утім, підійде будь-який гарнір, якому ви віддасте перевагу, ділиться кулінар Олег Сизоненко

Складники:

  • Куряча печінка — 800 г
  • Цибуля ріпчаста — 2 шт.
  • Вершкове масло — 30 г
  • Сметана 25−30% - 300 г
  • Часник — 2 зубчики
  • Сушений базилік — 0,5 чайної ложки
  • Сушений орегано — 0,5 чайної ложки
  • Сіль, перець — на смак

Приготування:

Курячу печінку гарненько промийте під проточною водою та обсушіть паперовими рушниками. Після цього позбудьтеся непотрібних плівочок і наріжте її на середні шматочки (на око). Далі покладіть на пательню шматочок вершкового масла та розігрійте. Коли масло розтане, викладіть туди цибулю, нарізану тонкою соломкою. Обсмажуйте її до злегка золотистого кольору. Потім туди викладіть підготовлену курячу печінку і продовжуйте обсмажувати 5−7 хвилин, періодично помішуючи лопаткою. Вона за цей час посвітлішає і пустить сік.

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Додайте туди сушений базилік і орегано. Влийте сметану і гарненько перемішайте. Зробіть меншим вогонь і тушкуйте 7 хвилин. У самому кінці посоліть, поперчіть і додайте подрібнений часник. Ще раз перемішайте і тушкуйте 2 хвилини. Після цього вона буде готова до подачі на обідній стіл разом із гарніром.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт японського картопляного салату. Також дорослим і дітям без сумніву сподобається незвичайний рибний салат від кулінарки Елли Іванової.

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