«Найвідоміше у світі» картопляне пюре від судді «МайстерШефа»: не залишить байдужим до останньої ложки

Ресторатор та суддя «МайстерШеф» Володимир Ярославський, який раніше поділився секретом приготування молодої картоплі, запропонував фоловерам трохи змінений рецепт найвідомішого у світі картопляного пюре від найтитулованішого шефа Мішлен Гіду Жоеля Робюшона.

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«Я трішки змінив рецепт під свій смак, але це варто спробувати, бо таке пюре не залишить вас байдужими до останньої ложки! Важливий момент — правильний сорт картоплі. Якщо відволіктись від сортів, то беремо ту, яка жовта в середині, краще сухувата м’якоть і багато крохмалю», — радить Володимир Ярославський.

Інгредієнти: 300 г перетертої картоплі;

150 г масла 82.5%;

150 г вершків 30%;

Сіль та мелений мускатний горіх.

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Приготування: РЕКЛАМА Очищену картоплю не ріжемо, а беремо цілком, відварюю у підсоленій воді при повільному кипінні хвилин 30−35 — важливо, щоб бульба добре приготувалась, бо інакше можуть бути сирі грудочки у пюре.

Беремо трішки більше перед варкою, бо при варінні і перетиранні вага трохи втрачається

Кколи картопля готова, воду зливаю, а картоплю у каструлі ще хвилину прогріваю та підсушую!

Одразу, ще гарячою, картоплю перетираю через млин для перетирання мʼякоті, або насправді ще краще через сито!

На велику пательню наливаю вершки, додаю масло, розігріваю і додаю протерту картоплю, сіль на смак та мускатний горіх.

Лопаткою розминаю і перемішую картоплю при постійному маленькому кипінні, поки маса стане однорідною. Можливо пару хвилин треба буде просто перемішувати і прогрівати, щоб надлишкова волога випарувалась.

«Зауважте, що це картопляне пюре не густе, а скоріше нагадує крем і це дуже-дуже смачно! Таке пюре вартує бути окремою стравою, а якщо ви додасте його на гарнір до тушкованого мʼяса — мммм… вас на руках носитимуть», — стверджує кулінар.

Раніше кулінарка Ольга Носуль розповіла як приготувати картопляні троянди, які стануть чудовим доповненням до овочевого салату, м'ясної чи рибної страви.

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Фото Pixabay

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