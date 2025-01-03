Принц Гаррі та Меган Маркл зіткнулися з кризою: що сталося

За словами публіцистки Джейн Оуен, популярність принца Гаррі та Меган Маркл у США впала. Незважаючи на вигідні угоди, вони не досягли успіху в Голлівуді, менше з'являлися разом і втратили привабливість свого бренду. Експерти відзначають «емоційну посуху» через зосередженість на окремих проектах, пише livemint.

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Після відходу з королівських обов’язків подружжя підписало гучні угоди, включно з великим контрактом з Netflix. Однак Оуен сказала, що вони не змогли скористатися цими можливостями.

«Відверто кажучи, їм дали всі можливості сяяти в Голлівуді. Вони мали величезну угоду з найкращою потоковою мережею з величезним бюджетом і аудиторією, яка прагне слухати та дивитися, — сказала Оуен. — Вони зробили гірше, ніж нічого — вони активно знищили надані їм можливості. Я завжди казала, що Голлівуд можна порівняти зі середньою школою з точки зору того, як люди поводяться, і якщо використовувати цю аналогію, вони стали найнепопулярнішими дітьми в школі».

Тим часом у 2024 році Гаррі та Меган застосували новий підхід, зосередившись на індивідуальних проєктах, а не на спільних. Експерт з мови тіла Джуді Джеймс вважає, що ця зміна викликала «емоційну посуху» у пари. Ця зосередженість на окремих проєктах розвіяла імідж «романтичного і професійного дуету», який був їхнім брендом.

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Раніше повідомлялося, що тепер принц Гаррі та Меган Маркл мають нову стратегію щодо королівської родини, і експерти вважають її розумною.

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