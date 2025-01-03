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Стиль життя

Шарф з екохутра — тренд зими-2025: як і з чим носити

22:27 5 січня 2025
Шарф з екохутра

Цей тренд, як і мода на куртки та шуби зі штучного хутра, заполонив вулиці багатьох європейських міст. Шарф з екохутра носять з однотонними та картатими пальтами, а також куртками багатьох фасонів. Він може бути чорним або коричневим, білим або бежевим, а також яскравого забарвлення — фуксії, фіалки, бірюзи.

Довжина і ширина — на ваш розсуд. Шарф з екохутра можна носити, недбало накинувши на плечі. Можна навіть на одному плечі. Такий образ не залишиться непоміченим.

Екошарф доречний не тільки на пальто, тренчі, куртці, а й у поєднанні з піджаком та сукнею. М'який і пухнастий, він не лише прикрасить, а й зігріє.

Прекрасне поєднання — шарф і рукавички або манжети, що знімаються, з екохутра. Екстравагантний тандем — такий шарф та екохутро… на підборах. Також красиво поєднувати такий шарф із хутряною сумкою. Важливо, щоб фактури екохутра були ідентичними.

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Екошарф може бути прикрашений помпонами або брошкою — наприклад, у вигляді сніжинки чи фантазійної квітки із кристалів.

Такий теплий аксесуар може бути чудовим подарунком для шанувальниць стильних речей. Він прослужить його володарці не один рік.

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Раніше відомий шведський тренд-аналітик Стефан Нільсон, один із найвпливовіших експертів у світі, в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів про нові тенденції у стилі життя у 2025 році.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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