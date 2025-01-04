Коли путін може піти на переговори: експерт пояснив

Ворожі війська мають певні просування на фронті, а російські командири доповідають путіну про успіхи. Тому у нього зараз немає підстав для мирних переговорів. Разом з тим він перебуває «на роздоріжжі», вважає колишній співробітник СБУ Іван Ступак. За словами експерта, зараз припинення війни проти України викличе незадоволення у росіян.

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«путін на роздоріжжі. Якщо є просування, сказати „стоп“ своїм командирам, що „маємо зупинитись рухатися“, про мирні перемовини, то він дуже ризикує спровокувати велику хвилю обурення з боку так званих патріотів. Бо вони будуть звинувачувати путіна у тому, що він програв, здав інтереси рф. Але якщо не спинити війну, є великі ризики для економіки росії», — сказав Іван Ступак.

Експерт переконаний, що путін воюватиме до кінця.

«Час від часу він може звертатися до своїх економістів, запитувати, чи чутно вже «хрускіт» економіки, яка може призвести до великого провалу. Якщо буде думка, що тепер треба зупинятися, бо процеси будуть незворотні, то він запропонує під тим чи іншим соусом, що «ми свого досягнули, почнемо з вами вести перемовини««, — вважає Іван Ступак.

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Раніше відомі експерти дали прогнози щодо майбутнього України та завершення війни до кінця 2025 року.

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