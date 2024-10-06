Пікантні ребра барбекю в ананасовому соусі: спробувавши раз, відмовитеся від шашлику

Шеф-кухар Валентина Кущ, яка раніше поділилася рецептом паштету з печериць, розповіла, як приготувати ребра барбекю в ананасовому соці.

«Повірте, це просто такий крутий рецепт. Всі хто пробує ці реберця відмовляється від шашлику. Це буде хіт! Ребра виходять пікантні, не жирні, трішки солодкуваті і розвалюються на волокна! Менше слів, отже готуємо!» — написала вона.

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Інгредієнти:

Ребра свинина — 1,5 кг;

Кориця — 0,5 ст. л;

Перець горошком — 15−18 горошин;

Гвоздика — 1 чл;

Перець Чілі — 1 ч. л;

Гірчиця зернами — 0,5 ст л

Сіль

Сік ананасу — 1 л;

Часник — 3−4 зубчики

Соус барбекю — 150 гр

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Спосіб приготування:

Для початку ребра ділимо на сегменти по 2−3 шт. Складаємо в каструлю, в якій будемо тушкувати їх, додаємо спеції. Заливаємо соком, додаємо часник і варимо приблизно 1 годину — 1 годину 20 хвилин. На цьому етапі можна спробувати і додати більше спецій, які Вам подобаються. Головне! Не переварити ребра, бо розваляться!

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Даємо охолонути і залишаємо 50 грамів рідини, в якій варились ребра. Цю пряну суміш змішаємо з барбекю. Це і буде Ваш соус для змащування.

Ребра викладаємо на решітку для мангалу і на не сильно великому жарі просмажуємо ребра з двох сторін. Має витопитись решта жирку, добре прогрітись м'ясо і трішки зарум'янитись. Далі щедро змащуємо соусом і смажимо з двох сторін. Ось тут обережно! З соусом можуть швидко підгоріти. Готово