І смакота, і психотерапія: «ледачі» котлети по-київськи
Справжні котлети по-київськи (у світі їх знають як Chicken Kyiv) вміють готувати далеко не всі. Але екс-суддя шоу «МастерШеф», а нині популярна фудблогерка Тетяна Літвінова запропонувала не надто обтяжувати себе вже на початку року і приготувати так би мовити лайт-версію відомої страви, взявши за основу не куряче філе, а фарш з нього.
Інгредієнти (на 10 шт):
- курячий фарш з філе — 1 кг;
- яйце — 1 шт;
- панірувальні сухарі — 200 г;
- вершкове масло — 170 г;
- кріп — 20 г;
- борошно — 50 г;
- сіль — 1 ч л;
- чорний перець — 0,5 ч л;
- олія для смаження — 1 л.
Для л’єзона:
- яйце — 3 шт;
- вода — 100 г.
Приготування
Починати Тетяна радить з приготування зеленого масла, яке потім гарно витікатиме з котлеток. Для цього 170 г вершкового масла перебийте в блендері з порізаною зеленню (скажімо, кропом) і дрібкою солі.
З готової суміші за допомогою харчової плівки сформуйте таку собі ковбаску і покладіть в морозильну камеру на 15−20 хвилин.
Тим часом до фаршу додайте трошки солі, чорний перець та 1 яйце. Добре вимішайте і відбийте (ось вам і післяноворічна руханка, а заодно і кулінарна психотерапія).
Поставте на плиту олію для обсмаження котлет (для його підігріву) і починайте їх формувати.
Для цього візьміть трохи фаршу в руку, розрівняйте його, покладіть в центр шматочок замороженого зеленого масла і добре закрийте котлету з усіх боків.
Сформовану котлету треба опустити спочатку в борошно, потім — в яєчний л’єзон (яйця з додаванням води в однорідній консистенції) і лише потім — в панірувальні сухарі.
Акуратно покладіть сформовану котлету в розігріту олію і обсмажте протягом 11−12 хвилин (проте час обсмаження, звичайно, залежить від розміру котлет).
Після смаження викладіть свій витвір на серветку — щоб зайвий жир стік.
Смачного!
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