І смакота, і психотерапія: «ледачі» котлети по-київськи

Справжні котлети по-київськи (у світі їх знають як Chicken Kyiv) вміють готувати далеко не всі. Але екс-суддя шоу «МастерШеф», а нині популярна фудблогерка Тетяна Літвінова запропонувала не надто обтяжувати себе вже на початку року і приготувати так би мовити лайт-версію відомої страви, взявши за основу не куряче філе, а фарш з нього.

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Інгредієнти (на 10 шт):

курячий фарш з філе — 1 кг;

яйце — 1 шт;

панірувальні сухарі — 200 г;

вершкове масло — 170 г;

кріп — 20 г;

борошно — 50 г;

сіль — 1 ч л;

чорний перець — 0,5 ч л;

олія для смаження — 1 л.

Для л’єзона:

яйце — 3 шт;

вода — 100 г.

Приготування

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Починати Тетяна радить з приготування зеленого масла, яке потім гарно витікатиме з котлеток. Для цього 170 г вершкового масла перебийте в блендері з порізаною зеленню (скажімо, кропом) і дрібкою солі.

З готової суміші за допомогою харчової плівки сформуйте таку собі ковбаску і покладіть в морозильну камеру на 15−20 хвилин.

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Тим часом до фаршу додайте трошки солі, чорний перець та 1 яйце. Добре вимішайте і відбийте (ось вам і післяноворічна руханка, а заодно і кулінарна психотерапія).

Поставте на плиту олію для обсмаження котлет (для його підігріву) і починайте їх формувати.

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Для цього візьміть трохи фаршу в руку, розрівняйте його, покладіть в центр шматочок замороженого зеленого масла і добре закрийте котлету з усіх боків.

Сформовану котлету треба опустити спочатку в борошно, потім — в яєчний л’єзон (яйця з додаванням води в однорідній консистенції) і лише потім — в панірувальні сухарі.

Акуратно покладіть сформовану котлету в розігріту олію і обсмажте протягом 11−12 хвилин (проте час обсмаження, звичайно, залежить від розміру котлет).

Після смаження викладіть свій витвір на серветку — щоб зайвий жир стік.

Смачного!

Ви також можете потішити рідних котлетами Cordon Bleu (Кордон блю) за рецептом переможця 7 сезону шоу «МайстерШеф» Вадима Бжезінського (Пави).

Фото скрін відео

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