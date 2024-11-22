Класика, яка сподобається всім: Тетяна Литвинова поділилася рецептом справжньої одеської юшки з 5 видів риби

Нині у самому розпалі Різдвяний піст, під час якого віруючим заборонено вживати м'ясо. А оскільки вже холодно, господині активно переключилися на приготування пісних борщів та інших аналогічних гарячих страв.

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Не змогла залишитись осторонь цього тренду і знавчиня одеської кухні, колишня суддя шоу «МастерШеф» Тетяна Літвінова.

Вона запропонувала приготувати справжню юшку (або ж йуху) по-одеськи, з додаванням томатної заправки — тузлука.

Особливого смаку юшці додає спосіб її приготування — у печі, а також використання одразу п'яти (!) сортів риби — сома, судака, білого амуру та червоного окуня.

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Всі інгредієнти (з розрахунку на 7 л води):

риба — 3- 4 кг (голова лосося, товстолоба, філе білого амура, судака, червоного морського окуня);

морква — 1 шт;

цибуля — 1 шт

броколі — 1,2 кг

картопля 4−5 шт.

Для тузлука:

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томатне пюре — 200 г;

часник — 3 зубчики;

кріп — пучок 20 г;

олія — 40 г;

сіль — 1 ст л;

гострий перець — 1 шт.

Приготування

Для приготування бульйону кладемо у казан голову товстолоба та лосося, додайте цибулю і моркву (на овочах попередньо слід зробити надрізи). Ставимо на вогонь до закипання.

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Філе сома, судака, білого амуру та червоного окуня чистимо і нарізаємо на шматки. є

Також чистимо і нарізаємо картоплю, розбираємо броколі на суцвіття.

Після закипання бульйону, дістаємо голови й проціджуємо бульйон.

Повертаємо в казан моркву та цибулю, додаємо картоплю і ставимо знову на вогонь. Після закипання додаємо рибу та броколі.

Готуємо тузлук: до томатного пюре додаємо часник, сіль, оливкову олію, червоний перець та кріп.

Сервіруємо і подаємо: найсмачніша юшка по-одеськи у вашому житті готова!

А тим, хто все ж не постує, рекомендуємо звернути увагу на рецепт «особливих» чебуреків від Євгена Клопотенка.

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