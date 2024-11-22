Класика, яка сподобається всім: Тетяна Литвинова поділилася рецептом справжньої одеської юшки з 5 видів риби
Нині у самому розпалі Різдвяний піст, під час якого віруючим заборонено вживати м'ясо. А оскільки вже холодно, господині активно переключилися на приготування пісних борщів та інших аналогічних гарячих страв.
Не змогла залишитись осторонь цього тренду і знавчиня одеської кухні, колишня суддя шоу «МастерШеф» Тетяна Літвінова.
Вона запропонувала приготувати справжню юшку (або ж йуху) по-одеськи, з додаванням томатної заправки — тузлука.
Особливого смаку юшці додає спосіб її приготування — у печі, а також використання одразу п'яти (!) сортів риби — сома, судака, білого амуру та червоного окуня.
Всі інгредієнти (з розрахунку на 7 л води):
- риба — 3- 4 кг (голова лосося, товстолоба, філе білого амура, судака, червоного морського окуня);
- морква — 1 шт;
- цибуля — 1 шт
- броколі — 1,2 кг
- картопля 4−5 шт.
Для тузлука:
- томатне пюре — 200 г;
- часник — 3 зубчики;
- кріп — пучок 20 г;
- олія — 40 г;
- сіль — 1 ст л;
- гострий перець — 1 шт.
Приготування
Для приготування бульйону кладемо у казан голову товстолоба та лосося, додайте цибулю і моркву (на овочах попередньо слід зробити надрізи). Ставимо на вогонь до закипання.
Філе сома, судака, білого амуру та червоного окуня чистимо і нарізаємо на шматки. є
Також чистимо і нарізаємо картоплю, розбираємо броколі на суцвіття.
Після закипання бульйону, дістаємо голови й проціджуємо бульйон.
Повертаємо в казан моркву та цибулю, додаємо картоплю і ставимо знову на вогонь. Після закипання додаємо рибу та броколі.
Готуємо тузлук: до томатного пюре додаємо часник, сіль, оливкову олію, червоний перець та кріп.
Сервіруємо і подаємо: найсмачніша юшка по-одеськи у вашому житті готова!
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