Пропонував більш як 2 тисячі доларів хабаря: поляк намагався вивезти з України екзотичних тварин

На українсько-польському кордоні, де прикордонники найчастіше виявляють ухилянтів, викрили спробу незаконного перевезення екзотичних тварин.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, під час поглибленого огляду мікроавтобуса, що прямував до Польщі з України, були виявлені лемури та птахи.

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Водій автівки, громадянин Польщі, не зміг надати необхідні документи на перевезення цих тварин.

Крім того, чоловік спробував запропонувати прикордонникам хабар у розмірі 1900 доларів США та 100 євро. Український військовослужбовець відмовився від хабаря, попередивши про кримінальну відповідальність.

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Про інцидент була повідомлена Національна поліція для подальшого розслідування.

Як повідомляли «ФАКТИ», Польща укріплює кордон з росією, білоруссю та Україною. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що мета такого укріплення, щоб поляки почувалися безпечніше на всьому протязі східного кордону.



Нагадаємо, раніше ми писали про інцидент в пункті пропуску «Лужанка» на кордоні з Угорщиною. Там прикордонники затримали жінку, яка везла старовинну ікону та ховала ухилянта в автівці.

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