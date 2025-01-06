Дизель та електро пішли в ріст: яким автомобілям віддавали перевагу українцям у 2024 році

В Україні минулого року на автомобільному ринку авто з традиційними двигунами охопили понад 65% ринку нових легковиків, інформує Укравтопром.

Так, найпопулярнішими серед нових легкових автомобілів залишались моделі з бензиновими двигунами. Їхня ринкова частка склала 40%, зменшившись на 7 відсоткових пунктів.

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Водночас сегмент дизельних авто збільшився з 22,8% до 25,6%, а частка гібридів зросла з 17,7% до 19,5%.

Також збільшилась частка електромобілів з 12% до 14,5%, а автомобілям з ГБО знову належало менше 1% ринку нових легковиків.

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Найпопулярнішою серед бензинових авто стала MAZDA CX5, а серед дизельних — RENAULT Duster.

Серед гібридних авто українці надавали перевагу TOYOTA RAV-4, а серед електрокарів — VOLKSWAGEN ID.4. Серед авто з ГБО найбільш популярними були HYUNDAI Tucson.

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Як писали «ФАКТИ», раніше експерти назвали популярні марки автомобілів, які не «переживуть» 2025 рік.

Нагадаємо також, що позаминулого року українці витратили на купівлю нових авто понад 100 млрд гривень. Більш за все грошей було витрачено на автівки TOYOTA — 16,4 млрд грн. Найпопулярнішим автомобілем цієї марки став кросовер TOYOTA RAV-4.

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