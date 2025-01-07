Зберігати молодість, не витрачаючи жодної копійки: ці йогівські вправи для обличчя роблять дива

Хочете зберегти молодий і сяючий вигляд без дорогих процедур? Йога для обличчя — природний метод, який стає дедалі популярнішим серед любителів здорового способу життя. За допомогою регулярних вправ для обличчя ви зможете підвищити еластичність шкіри, повернути їй сяйво та розгладити зморшки, пише i.pl.

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Автором методу Face Yoga є японка Фуміко Такацу. Після важкої ДТП жінка потребувала тривалої реабілітації. Щоб пришвидшити одужання, вона займалася йогою, яка також надихнула її застосувати свій досвід для тренування м’язів обличчя. Ефект від йоги для обличчя — це розгладжені зморшки, покращена симетрія, контроль м'язів, сприяння правильному носовому диханню, зменшення скреготу зубами, перепрограмована м'язова пам'ять, менше обвисання повік і зменшення темних кіл під очима.

Одне з найпоширеніших запитань: «Скільки часу потрібно, щоб побачити ефект йоги для обличчя?» Важлива систематичність і правильне виконання вправ. Ви можете помітити ефект від йоги для обличчя вже через кілька тижнів її застосування, експерти кажуть, через три-чотири тижні. Вправи слід виконувати 20−30 хвилин на день шість-сім днів на тиждень.

Займаючись йогою для обличчя, зосередьтеся на більших м’язах обличчя, наприклад, на щоках. Виконуйте вправи перед дзеркалом. Подивившись у дзеркало, можете переконатися, що робите це правильно.

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Обережне постукування обличчя може допомогти покращити кровообіг. Почніть з того, що покладіть кінчики пальців на лоб і злегка постукайте по шкірі. Продовжуйте постукувати вздовж обличчя, поки не досягнете щелепи.

Тривала робота перед екраном комп’ютера, планшета чи телефону напружує очі. Йога для обличчя може покращити їх зовнішній вигляд і зменшити втому. Просто поставте кінчики пальців на внутрішні куточки очей та натисніть. Затримайтеся приблизно на 30 секунд. Потім рухайте кінчиками пальців по колу протягом 30 секунд і повторіть рухи у зворотному напрямку.

Наступна вправа йоги для обличчя допоможе зміцнити в’ялу шкіру навколо щелепи. Стисніть одну руку в кулак і притисніть його до щелепи. Повертайте голову праворуч або ліворуч — залежно від того, з якого боку ви масажуєте, доки не відчуєте розтягнення в шиї. Обережно притисніть кулак до щелепи. Затримайтеся в цьому положенні приблизно на 30 секунд, потім обережно поверніть голову у вихідне положення. Повторіть дію з протилежного боку.

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Поза лева — це вправа йоги для обличчя, яка допоможе вам зняти напругу та розслабити м’язи. Для цього сядьте на стілець і покладіть руки на коліна. Зробіть глибокий вдих через ніс, потім відкрийте рот і висуньте язик до підборіддя. Видихаючи, скажіть «ааа». Втягніть язик, розслабте обличчя. Повторіть 5−7 разів.

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