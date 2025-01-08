Жодна з воюючих сторін не має переваги в Чорному морі, — командувач ВМС Естонії

У традиційному розумінні морської війни ні рф, ні Україна не мають переваги в Чорному морі, заявив командувач Військово-морських сил Естонії Іво Вярк, повідомляє ERR.

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«Сьогодні все Чорне море можна вважати спірною морською акваторією в цьому сенсі, де обидві сторони фактично мають певний ступінь свободи дій. І ця свобода дій, очевидно, є більшою ближче до узбережжя. Там, де обидві сторони мають власні засоби протиповітряної оборони, морські міни і берегову підтримку різних систем озброєння», — сказав Вярк.

Він додав, що кораблі зазвичай виходять у море лише для проведення конкретних дій, але жодна зі сторін не йде на надмірний ризик.

«Обидві сторони використовують газові бурові установки в Чорному морі, яких налічується близько 10. Це дає обом сторонам хорошу можливість розміщувати там засоби розвідки, а потім вести звідти спостереження за морською обстановкою. Однак відомо, що вони не перебувають постійно в руках жодної зі сторін».

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Раніше повідомлялося, що через аварії російських танкерів у Чорному морі екологічна катастрофа, на відновлення середовища підуть десятиліття.

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