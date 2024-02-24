Сало на потапці від шефа Алекса Якутова: готуємо стародавню козацьку закуску

Українська кухня зберегла чимало справжніх козацьких рецептів, які ми обираємо на повсякдень і досі.

Проте мало хто знає, що наші пращури вміли готувати і швидкі закуски, як-от грінки з житнього хліба.

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Зазвичай на них клали скибочки сала, дрібно порізаний часник та зелену цибулю. За бажання такі бутерброди можна декорувати також оливками та дольками помідорів.

А шеф «Пекельної кухні» Алекс Якутов дещо модернізував цю страву, використавши не просто сало, а сиров'ялене.

Нове кулінарне відео він опублікував у себе в Instagram, продемонструвавши, що житню паляницю пік сам.

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Нагадаємо також про українську варіацію знаменитої шакшуки, що її Алекс Якутов показав на своєму каналі раніше.

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