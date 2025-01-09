«Для майбутнього країни критично важливе збільшення кількості громадян, які вважають себе українцями», — експерт

Ідентифікація себе українцями набагато спрощується, якщо знати історію України. Особливо, в контексті постійних війн з рф та їх руйнівних наслідків для українського етносу. Сучасні спроби окупантів видати себе за наших «братів» легко розбиваються об історію їхніх підступів, зрад, невиправданої жорстокості. На того, хто знає історію їхньої підлості, російська брехня вже не діє, зазначає Сергій Марченко, експерт ринку праці та блогер.

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«Велика кількість колаборантів на окупованому Донбасі та в Криму — прямий наслідок невдалої культурної політики України і недбалого ставлення до історії. Частина людей на окупованих територіях ідентифікують себе як московитів і це полегшило окупацію цих територій у 2014 році.

Незважаючи на війну, частина українців досі продовжує вважати себе московитами. Вони знаходяться в московському культурному полі і вважають, що нє всьо так адназначна", — пише блогер.

Для майбутнього країни, додає Марченко, критично важливе збільшення кількості громадян, які вважають себе українцями.

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«Вплив московії великий і нікуди після війни не дінеться. Дієвий спосіб протидії ворожій пропаганді — збільшення ролі історії в навчальних програмах. Це той предмет, що розказує нам про те, ким ми є.

І коли міністерство освіти і науки виключає історію із обов'язкових предметів на ЗНО, мені не вистачає цензурних слів, щоб описати це".

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І, якби НАБУ, вважає експерт, зосередилося на ньому, а не на відставних чиновниках, користі державі було б набагато більше.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що підлітки розробили гру-квіз про деколонізованих художників.

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