Лілі-Роуз Депп отримала психологічну травму через фільм свого батька Джонні Деппа

Молода актриса та модель Лілі-Роуз Депп, яка шокувала публіку, поділилася глибоко особистими роздумами про свій досвід дитинства з фільмами свого батька Джонні Деппа. У відвертому інтерв'ю, опублікованому в останньому номері Harper's Bazaar, Лілі-Роуз зізналася, що перегляд ролей її батька, зокрема у фільмі «Едвард Руки-Ножиці», залишив тривалий емоційний вплив у дитинстві, пише Marca.

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Вона пригадала, що на неї глибоко вплинув фільм — не тому, що вона вважала персонажа свого батька страшним, а через жорстокість, з якою зіткнувся герой.

«Фільми повинні змусити вас щось відчути. Мене „Руки-ножиці“ травмували, — сказала вона. — Не тому, що я думала, що він страшний, а тому, що всі були такі злі з ним, і я дуже засмутилася».

Співчуття, яке вона відчувала до персонажа свого батька у фільмі, допомогло сформувати її власний погляд на акторську гру.

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Незважаючи на те, що з дитинства була занурена у світ кіно, Лілі-Роуз вважає, що її стиль акторської майстерності дуже відрізняється від стилю її батька.

«Ми дуже різні актори, але, звичайно, ти є продуктом свого середовища, і це світ, який мене завжди дуже цікавив», — міркувала вона. Безумовно, Лілі-Роуз пішла власним шляхом у Голлівуді, досягнувши визнання.

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Тепер Лілі-Роуз Депп виходить у центр уваги, зігравши головну роль у фільмі «Носферату», приголомшливому рімейку німої класики 1922 року. Ця нова екранізація, яка заснована на «Дракулі» Брема Стокера, з самого початку отримала визнання, і багато хто був у захваті від її образу Еллен Хаттер, об’єкта зловісної одержимості графа Орлока.

Нагадаємо, що сам Джонні Депп після тривалої і широко висвітлюваної пресою судової тяганини з колишньою дружиною Ембер Герд вперше з'явився на публіці на Каннському кінофестивалі 2023 року, щоб прорекламувати фільм «Жанна Дюбаррі», в якому він грав французького короля Людовика XV.

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