Воювати вмітимуть всі: Рада підтримала законопроект про базову військову підготовку

Верховна Рада, яка восени дала старт реформі медико-соціальної експертизи (МСЕК) ухвалила законопроект № 12076 «Про зміни до Закону «Про військовий обов’язок і службу». Рішення було прийняте на засіданні 9 січня.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.



За його даними, таке рішення підтримали 298 нардепів.

«Тут пройшла важлива правка: жінки-добровольці перед базовою підготовкою беруться на військовий облік призовників за власним бажанням», — зазначив парламентар.

Водночас згідно з законопроектом, проходження цієї підготовки для жінок є добровільним, як і військовий облік для них.

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Також у документі вказано, що з 2025 року строкову службу буде скасовано, а натомість запроваджено базову загальновійськову підготовку. Варто зауважити, що цей вид служби буде обов’язковим для чоловіків, придатних до служби за станом здоров'я.

Базова підготовка стартує 1 вересня 2025 року й проходитиме:

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для студентів закладів вищої освіти — у самих закладах або установах зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських;

для громадян, які вперше планують вступити на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування чи прокуратуру, а також для всіх охочих — у навчальних центрах Збройних Сил України.

Зазначимо, що за даними Міністерства оборони, у Збройних силах України наразі служать майже 70 тисяч жінок, і більшість із них є військовослужбовицями.

А напередодні парламентарі схвалили законопроект, за яким колаборантам і державним зрадникам обмежать розмір призначеної пенсії, втім, лише на час відбування покарання.

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Фото ukraine-legion.org.ua/

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