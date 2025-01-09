«Біль назавжди»: футболіст клубу УПЛ щемливо відреагував на смерть дружини (фото)

Футболіст рівненського «Вереса» Роман Гончаренко з болем у серці відреагував на смерть дружини Тетяни, яка померла у 34 роки від онкологічного захворювання.

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«Не можу в це повірити… болить… дуже болить. Танюшка моя… Ти так любила життя. Скільки у нас було планів. і в один момент… Не вірю! Біль назавжди», — написав 31-річний футболіст у сторіс Instagram.

Нагадаємо, що у гравця основного складу «Вереса» залишився син Дамір, якому 11 березня виповниться 4 роки.

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За словами Романа Гончаренка, його дружину поховають у Полтаві.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в родині олімпійської чемпіонки Серебрянської сталося горе — помер батько-футболіст.

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Фото Instagram

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