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Морква з часником і зеленню: бюджетна та корисна страва

20:05 11 січня 2025
Морква з часником та зеленню

Морква — чудова основа для багатьох страв. Морква з часником і прованськими травами — смачний і корисний гарнір, який ідеально підходить до будь-якої страви. Приготування в духовці надає моркві м’якої текстури та насиченого смаку, а поєднання трав і часнику робить страву справді особливою, пише видання Retete.

Складники:

  • 500 г моркви
  • 1 чайна ложка гранульованого часнику
  • 1 чайна ложка прованських трав (або суміші базиліка, орегано)
  • Сіль на смак
  • Рослинна олія (для змащування)

Спосіб приготування:

Моркву добре помийте та очистьте від шкірки. Наріжте брусочками товщиною приблизно 0,7−1 см, щоб вони пропеклися рівномірно.

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Викласти моркву у форму для запікання і збризнути рослинною олією. Додати часник, прованські трави й сіль до свого смаку. Добре перемішайте, щоб вся морква покрилася спеціями. Розігрійте духовку до 200 °C і запікайте моркву 30 хвилин. Ви помітите, що шматочки стануть ніжними й матимуть золотистий колір.

Після вийміть моркву з духовки і подавайте її як гарнір до м’яса або як основне блюдо.

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Приготуйте також з моркви дуже смачний вітамінний салат, а також морквяно-імбірну закуску.

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