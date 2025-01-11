Морква з часником і зеленню: бюджетна та корисна страва
Морква — чудова основа для багатьох страв. Морква з часником і прованськими травами — смачний і корисний гарнір, який ідеально підходить до будь-якої страви. Приготування в духовці надає моркві м’якої текстури та насиченого смаку, а поєднання трав і часнику робить страву справді особливою, пише видання Retete.
Складники:
- 500 г моркви
- 1 чайна ложка гранульованого часнику
- 1 чайна ложка прованських трав (або суміші базиліка, орегано)
- Сіль на смак
- Рослинна олія (для змащування)
Спосіб приготування:
Моркву добре помийте та очистьте від шкірки. Наріжте брусочками товщиною приблизно 0,7−1 см, щоб вони пропеклися рівномірно.
Викласти моркву у форму для запікання і збризнути рослинною олією. Додати часник, прованські трави й сіль до свого смаку. Добре перемішайте, щоб вся морква покрилася спеціями. Розігрійте духовку до 200 °C і запікайте моркву 30 хвилин. Ви помітите, що шматочки стануть ніжними й матимуть золотистий колір.
Після вийміть моркву з духовки і подавайте її як гарнір до м’яса або як основне блюдо.
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