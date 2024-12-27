Новорічний цимес від Сави Лібкіна: морква, підсмажена з медом та апельсиновим соком

Відомий кулінар та ресторатор Сава Лібкін, який раніше поділився секретом приготування смажених пиріжків нашвидкуруч «як у бабусі», розповів фоловерам про легку страву, яку можна приготувати до святкового столу.

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На своїй сторінці у соцмережаха ресторатор розповів, що цього року готуватиме на Новий рік разом із донькою. Вони приготують паштет з курячої чи качиної печінки, курячу шийку, без якої в їхньому домі не обходиться жодне свято. Ще плануться биточки з тюльки, на гаряче — вареники з м’ясом, а на десерт — «Наполеон» та домашнє шоколадне морозиво.

«А ще обов’язково приготую цимес, рецепт якого буде нижче», — додав Сава Лібкін.

Інгредієнти: Морква (довгоплідні сорти) — 0,5 кг;

Свіжий апельсиновий сік — 200 мл;

Оливкова олія — 100 г;

Мед — 100−150 г;

Цедра одного лимона та одного апельсина.

Дрібка свіжомеленого чорного перцю.

Родзинки та горіхи — за бажанням.

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Приготування: РЕКЛАМА Моркву миємо і ретельно чистимо, розрізаємо уздовж на 6−9 частин та підсмажуємо на невеликому вогні в оливковій олії 30 хвилин — до золотистого відтінку. Вона має бути повністю готовою.

Додаємо на пательню мед та прогріваємо ще 5−10 хвилин.

Далі потроху додаємо апельсиновий сік і швидко випаровуємо на сильному вогні.

В кінці додаємо цедру, заправляємо моркву чорним перцем та ще додаємо ложку вершкового масла «для блиску». Цю страву варто куштувати охолодженою.

Рецепт святкового салату, для якого не потрібно варити овочі, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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