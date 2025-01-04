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Морквяно-імбірна смакота: незвичайний смак зими

22:01 6 січня 2025
Морквяно-імбірна смакота: незвичайний смак зими

Морква — чудова основа для багатьох страв. Причому у будь-якому вигляді — відвареному, сирому, маринованому.

А чи пробували ви колись поєднувати моркву з імбиром? Це дивовижний смак та аромат. Спробуйте приготувати таку закуску — можливо, вона стане вашою улюбленою. При подачі можна доповнити свіжою зеленню. Це красиво, смачно та корисно.

Рецептом смаколика, який варто взяти на замітку, поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Якщо любите закуски більш гострі, можете додати також перець чилі, — каже Елла Іванова. — Готуючи, завжди пробуйте — і неодноразово. Таким чином ви зможете довести смак до досконалості. Морквяно-імбірна закуска яскрава зовні та на смак.

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Морквяно-імбірна закуска

Моркву миємо, чистимо і натираємо на тертці для корейської моркви. Викладаємо у чисту банку. Додаємо кілька шматочків очищеного імбиру та гвоздичок. Заливаємо розсолом (беремо 1 літр води та 20 г великої солі).

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Накриваємо капустяним листям. Банку закриваємо марлею.

Витримуємо від 3 до 5 днів.

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І смачного!

Радимо також приготувати манник за ліванським рецептом, який підніме настрій навіть у похмурий день.

Фото з альбому Елли Іванової

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