Яєчний салат із запеченим яблуком: смачно та ситно
Запечене яблуко має незвичайний смак. Прекрасна ідея — додавати його до деяких салатів. Спробуйте це зробити — можливо, вам сподобається. Регулюйте смак на власний розсуд. Не бійтеся експериментувати.
Рецептом яєчного салату із запеченим яблуком поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
— Подавайте цей салат із хрусткими грінками, — каже Елла Іванова. — Скибочки багета або батона збризніть рослинною олією і трохи підрум'яньте в духовці. Це дуже смачно! Такий салат можна помістити прямо на грінку. Здивуйте новим смаком своїх рідних та близьких. Відкривати нові смаки завжди неймовірно цікаво.
Яєчний салат із запеченим яблуком
- 4 варені яйця
- Зелень на смак
- 1 запечене яблуко
Для заправки
- 1 чайна ложка майонезу чи сметани
- Перець
- По пів чайної ложки гірчиці та гірчиці у зернах
- Сіль
Яйця нарізати, додати подрібнену улюблену зелень і м'якоть запеченого яблука. Заправити соусом із сметани з перцем та гірчицею. Гірчицю беремо звичайну та у зернах. Замість сметани можна використовувати майонез.
Перемішати.
І смачного!
Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом чудового шоколадного рулету з абрикосовим джемом.
Фото з альбому Елли Іванової67
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