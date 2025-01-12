Яєчний салат із запеченим яблуком: смачно та ситно

Запечене яблуко має незвичайний смак. Прекрасна ідея — додавати його до деяких салатів. Спробуйте це зробити — можливо, вам сподобається. Регулюйте смак на власний розсуд. Не бійтеся експериментувати.

ВІДЕО ДНЯ

Рецептом яєчного салату із запеченим яблуком поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Подавайте цей салат із хрусткими грінками, — каже Елла Іванова. — Скибочки багета або батона збризніть рослинною олією і трохи підрум'яньте в духовці. Це дуже смачно! Такий салат можна помістити прямо на грінку. Здивуйте новим смаком своїх рідних та близьких. Відкривати нові смаки завжди неймовірно цікаво.

Яєчний салат із запеченим яблуком 4 варені яйця

Зелень на смак

1 запечене яблуко Для заправки РЕКЛАМА 1 чайна ложка майонезу чи сметани

Перець

По пів чайної ложки гірчиці та гірчиці у зернах

Сіль

Яйця нарізати, додати подрібнену улюблену зелень і м'якоть запеченого яблука. Заправити соусом із сметани з перцем та гірчицею. Гірчицю беремо звичайну та у зернах. Замість сметани можна використовувати майонез.

Перемішати.

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І смачного!

Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом чудового шоколадного рулету з абрикосовим джемом.

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Фото з альбому Елли Іванової

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