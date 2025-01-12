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Яєчний салат із запеченим яблуком: смачно та ситно

21:59 12 січня 2025
Яєчний салат із запеченим яблуком

Запечене яблуко має незвичайний смак. Прекрасна ідея — додавати його до деяких салатів. Спробуйте це зробити — можливо, вам сподобається. Регулюйте смак на власний розсуд. Не бійтеся експериментувати.

Рецептом яєчного салату із запеченим яблуком поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Подавайте цей салат із хрусткими грінками, — каже Елла Іванова. — Скибочки багета або батона збризніть рослинною олією і трохи підрум'яньте в духовці. Це дуже смачно! Такий салат можна помістити прямо на грінку. Здивуйте новим смаком своїх рідних та близьких. Відкривати нові смаки завжди неймовірно цікаво.

Яєчний салат із запеченим яблуком

  • 4 варені яйця
  • Зелень на смак
  • 1 запечене яблуко

Для заправки

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  • 1 чайна ложка майонезу чи сметани
  • Перець
  • По пів чайної ложки гірчиці та гірчиці у зернах
  • Сіль

Яйця нарізати, додати подрібнену улюблену зелень і м'якоть запеченого яблука. Заправити соусом із сметани з перцем та гірчицею. Гірчицю беремо звичайну та у зернах. Замість сметани можна використовувати майонез.

Перемішати.

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І смачного!

Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом чудового шоколадного рулету з абрикосовим джемом.

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Фото з альбому Елли Іванової

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